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Erica Synths Konstrukt-8, DIY Drum-System

Modulare Drum-Maschine

20. März 2026

Erica Synths Konstrukt-8 DIY Drum-System am

Erica Synths Konstrukt-8 ist ein DIY Drum-System, dass auf den EDU DIY-Modulen basiert, die in Zusammenarbeit mit Moritz Klein entwickelt wurden. Es besteht aus acht Modulen, für die es detaillierte Bauanleitungen gibt.

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Erica Synths Konstrukt-8 – DIY Drum-System

Konstrukt-8 besitzt vier separate Module für die analoge Klangerzeugung: Kick Drum, Snare Drum, Hi-Hat und FM Drum, die es alle zuvor schon als einzelne DIY-Kits gab. Die Drums werden über einen 4-Kanal Trigger-Sequencer angesteuert, der mit einem Shift Register arbeitet. Dieses Modul
beherbergt auch zwei synchronisierbare LFOs, die zur Modulation der Drum und Effekte genutzt werden können. Alle Verbindungen müssen gepatcht werden, es gibt keine interne Vorverdrahtung.

Komplettiert wird das System durch einen 4-Kanal-Mixer mit einem FX-Send-Weg pro Kanal und einem Master-Insert. Als Send-Effekt kann das analoge BBD-Delay genutzt werden, es lassen sich aber auch externe Effektgeräte einschleifen. Für den Master-Insert bietet sich Kompressor mit Diodenschaltung an, der auch über eine Sidechain-Funktion verfügt.

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Laut Hersteller eignet sich das System für Anfänger und DIY-Bastler mit Vorkenntnissen. Die Bauzeit wird mit rund 6 bis 8 Wochenenden angegeben.

Erica Synths Konstrukt-8 wird in zwei Versionen angeboten. Das DIY EDU Kit Set besteht aus den acht Modulen und kostet 490,- Euro. Das DIY EDU System für 630,- Euro beinhaltet auch einen passenden Rahmen mit integrierter Stromversorgung und 15 Patch-Kabel. Beide Preise sind Netto-Angaben, MwSt. und Versandkosten kommen hinzu.

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