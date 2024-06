Stecken & Lernen

Erica Synths Labor ist ein EDU DIY-Breadoard bzw. eine Steckplatine, die als Bindeglied zwischen Eurorack und testweise aufgebauten Schaltungen genutzt werden kann. Labor wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Shalom D. Ruben entwickelt, der an der University of Colorado unterrichtet.

Erica Synths Labor, EDU DIY-Breadboard

Das Zentrum von Labor ist eine hochwertige Steckplatine auf der elektronische Bauteile platziert und untereinander verbunden werden können, ohne das sie zusammengelötet werden müssen. Außerdem beherbergt Labor ein paar nützliche Funktionsgruppen, die für Testaufbauten immer wieder gut gebraucht werden können.

Dazu zählen ein Oszillator mit Sinus, Dreieck und Puls, der sowohl im Audio- als auch im LFO-Bereich betrieben werden kann, ein Hüllkurvengenerator mit mehreren Modi, der über eine Taste ausgelöst werden kann, eine gepufferte CV-Quelle, ein Ausgangsverstärker (VCA) und eine Ausgangssektion mit einer Kopfhörer- und einer Line-Buchse.

Außerdem ist eine Sektion integriert, in die bis zu 16 Regler, Schalter oder Buchsen eingesetzt werden können, sowie ein Erweiterungsslot für spezielle Prototyping-Tools, wie etwa ein Analyser. Die integrierte duale Stromversorgung erzeugt Eurorack-kompatible Spannungen und ist für schadenfreies Experimentieren mit einem Verpolungsschutz versehen.

Labor wird in zwei Versionen angeboten. Das Basic Kit besteht aus Labor, der Stromversorgung, Jumper-Kabeln und einer Auswahl an Reglern, Buchsen und Schaltern. Das Full Kit enthält zusätzlich eine Auswahl an Widerständen, Transitoren, Chips und Kondensatoren, mit denen sich erste eigene Schaltung aufbauen lassen.

Erica Synths Labor wird teilweise montiert ausgeliefert, d.h., das einige Elemente selbst zusammengesetzt werden müssen. Labor ist ab dem 18. Juni lieferbar. Das Basic Kit kostet beim Hersteller 170,- Euro und das Full Kit 195,- Euro, jeweils zzgl. VAT und Versand.