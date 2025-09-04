ANZEIGE
Erica Synths MIDI Dispatch, MIDI-Tool

Flexibles MIDI-Tool für Bühne und Tonstudio

4. September 2025
erica synths midi dispatch

Erica Synths MIDI Dispatch, MIDI-Tool

Auch wenn kleine Studio-Tools oftmals viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, werden die Besitzer diverser MIDI-Tools und praktischem Zubehör sicherlich bestätigen, dass solch kleine Helfer den Alltag im Studio merklich verbessern und vereinfachen. Mit dem Erica Synths MIDI Dispatch kommt nun genau solch ein interessantes und kleines MIDI-Tool neu auf den Markt.

Erica Synths MIDI Dispatch

Beim MIDI Dispatch handelt es sich um den Nachfolger des allerersten Desktop-Geräts von Erica Synths, der MIDI THRU BOX. MIDI Dispatch verfügt laut Hersteller über zahlreiche nützliche Funktionen, die es zu einer praktischen Kommandozentrale im Studio-Setup macht.

Im Wesentlichen handelt es sich beim MIDI Dispatch um einen Splitter mit geringer Latenz, der Signale von einem MIDI-Eingang auf acht Ausgänge schicken kann und dazu auch mit erweiterten MIDI-Filteroptionen ausgestattet ist.

erica synths midi dispatch

MIDI Dispatch ermöglicht so beispielsweise den Anschluss von bis zu acht Instrumenten an ein MIDI-Keyboard, einen Sequencer und direkt an einen Laptop über USB-C. Jeder Ausgang kann dabei separat konfiguriert werden.

Weitere Informationen zum MIDI Dispatch findet ihr hier.

Erica Synths MIDI Dispatch ist ab sofort zum Preis von 125,- Euro erhältlich.

Links

Ähnliche Artikel
