Erica Synths mki x es.EDU DIY System, Modularsystem

Das gesamte System zusammen

Das von Erica Synths und Moritz Klein gemeinsam entwickelte mki x es.EDU DIY System wurde über die vergangenen Monate Modul für Modul angeboten. Nun besteht die Möglichkeit, alle Teile des Selbstbausystems zusammen zu bestellen.

ANZEIGE

Das EDU.DIY System wurde speziell für Neueinsteiger in die DIY-Welt entworfen. Anhand von ausführlichen Bauanleitungen und Videos können auch Neulinge in die Materie einsteigen und dabei viel über Elektronik und analoge Schaltungen lernen.

In einem Sammelartikel, den ihr über diesen Link finden könnt, haben wir die neun einzelnen Module zusammengefasst. Dort sind auch die Videos verlinkt.

Das EDU DIY System wird nun in zwei Varianten angeboten: als „Kits Set“ für einen bereits vorhanden Rahmen erhält man zehn Module, wobei die Hüllkurve zwei Mal enthalten ist. Als „System“ werden die Module um das dazu passende Eurorack-Case und ein Set Patch-Kabel ergänzt.

ANZEIGE

Die Module des Erica Synths mki x es.EDU DIY System

• EDU DIY VCO

• EDU DIY VCA

• 2x EDU DIY EG

• EDU DIY Sequencer

• EDU DIY VCF

• EDU DIY Mixer

• EDU DIY Noise/S&H

• EDU DIY Output

• EDU DIY Wavefolder

Das Erica Synths mki x es.EDU DIY System kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich am 23. Oktober 2022. Der Preis für das „Kits Set“ beträgt 500,- Euro und für das „System“ 630,- Euro, jeweils zzgl. VAT und Versand.