Erica Synths Perkons HD-01, Firmware-Update 1.2

Sample-Import, Delay-Sync & mehr

Mit dem Firmware-Update 1.2 erhält die Drum Machine Erica Synths Perkons HD-01 einige neue Features. Das wichtigste davon ist wohl die Möglichkeit, eigne Samples zu importieren, wenn auch nur in geringem Umfang.

ANZEIGE

Erica Synths Perkons HD-01 Update 1.2

Für die Voice 4 von Perkons stehen drei Sample-basierte Drums zur Verfügung. Diese können über die SD-Karte der Maschine nun ausgetauscht werden. Dabei dürfen die Samples zusammen nicht die Größe von 256 KB übersteigen und müssen im WAV-Format mit 16 Bit / 48 kHz in Mono und mit einer bestimmten Benennung vorliegen. Dann werden sie bei Startvorgang anstelle der bisherigen Hihat-Sample in Voice 4 / Algorithmus 3 geladen.

Zusätzlich kann das Verhalten von Parameter 2 für Voice 4 / Algorithmus 3 über eine Shift-Funktion angepasst werden

Das interne BBD Delay lässt sich mit dem Update nun zur Clock synchornisieren. Wenn Sync aktiviert ist, kann mit dem Tempo-Regler eine Clock-Teilung (/8 /5 /4 /2) oder eine Multiplikation (*2 *3 *4 *8) eingestellt werden.

Die Tempo-Page-Funktion (SHIFT + RESET) lässt sich in Sequence Rotation umfunktionieren. Die Tastenkombination lässt im Zusammenspiel mit den Channel Trigger Keys die Sequenz rotieren.

Weiterhin kann die Funktion von Channel Mute angepasst werden, sodass entweder die Trigger und die Sounds oder nur die Trigger stumm geschaltet werden.

Außerdem wurden kleinere Bugfixes durchgeführt.

Das Update 1.2 für die Drum Machine Erica Synths Perkons HD-01 wird über die SD-Karte der Maschine durchgeführt, ist ab sofort verfügbar und kostenlos.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zur Perkons HD-01 lesen.

Ab hier die Meldung vom 29. November 2023

Erica Synths hat für die Drum-Machine Perkons HD-01 das Firmware-Update 1.1 veröffentlicht. Hiermit werden insbesondere die MIDI-Fähigkeiten bei der Programmierung von Patterns gestärkt.

ANZEIGE

Erica Synths Perkons HD-01, Firmware-Update 1.1

Der vierkanalige Drumsynthesizer Perkons fällt vor allem durch seine vier Reihen mit Tasten für die Lauflichtprogrammierung auf. Aber natürlich können die Instrumente auch via MIDI getriggert werden. Da Perkons nicht nur Drums und Perkussion, sondern auch tonale Sounds erzeugen kann, ist es mit der Firmware 1.1 nun auch möglich, über ein angeschlossenes MIDI-Keyboard, Sounds auch chromatisch gespielt in einem Pattern aufzunehmen oder auch einfach nur live zu spielen. Selbst die Anwendung auf nur einen ausgewählten Step ist möglich.

Außerdem werden damit verbunden auch Velocity-Werte pro eingehender MIDI-Noten erkannt und in einem Pattern mit einprogrammiert. Im Configuration-Menü lässt sich die Velocity global deaktivieren.

Generell wurde die Präzision bei Aufnahmen in den internen Sequencer verbessert, wenn Noten über MIDI, die Trigger-Eingänge oder -Tasten eingespielt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit Digital Noise erhält die Voice 4 einen neuen Algorithmus im Slot Mode 1. Das Noise kann gestimmt werden und lässt sich mit den zwei Klangparameter in Timbre und Attack-Time der Amp-Hüllkurve verändern.

Mit der ODDS-Funktion lassen sich Patterns invertiert abspielen, d. h. das aktive und inaktive Steps getauscht werden.

Außerdem können die eingestellten FX-Parameter des BBD-Delays (Time, Feedback) nun zusammen mit einem Kit abgespeichert werden.

Das Firmware-Update 1.1. wird über die SD-Card zum Perkons HD-01 durchgeführt. Das Update ist kostenlos und steht ab sofort auf der Website von Erica Synths zum Download zur Verfügung.

Unser Testbericht zum Erica Synths Perkons HD-01 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.