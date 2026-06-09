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Erica Synths Razornator, Desktop-Effektgerät

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Neues Effektgerät von Erica Synths

9. Juni 2026
erica synths razornator

Erica Synths Razornator, Desktop-Effektgerät

Am vergangenen Wochenende fand in Brüssel die Musikmesse WAMM statt. Auch Erica Synths war dort vertreten und hat  im Vorfeld der Messe sein neues Desktop-Effektgerät Erica Synths Razornator angekündigt. Zwar wird dieses bisher noch nicht auf der Website des Herstellers aufgeführt, einige Features lassen sich aber bereits anhand der veröffentlichten Bilder erkennen. So bald Erica Synths das neue Produkt offiziell vorgestellt hat, werden wir diese News entsprechend updaten.

Erica Synths Razornator

Wer die bisherigen Desktop-Effektgeräte wie Xenodrive, Nightverb oder Echolocator von Erica Synths kennt, weiß, dass es sich hierbei nicht um simple Reverb- oder Modulationseffekte handelt. Hier geht es eher um abgedrehtere Effekte, die sowohl im Tonstudio als auch live zum Einsatz kommen können. Vermutlich wird auch das neue Effektgerät Erica Synths Razornator in diese Richtung gehen.

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Erica Synths Razornator, Desktop-Effektgerät

Das vermutlich Stereo ausgelegte Effektgerät ist im gleichen Format wie die o.g. Desktop-Geräte gehalten und bietet auf seiner Bedienoberfläche auch die gleiche Anzahl an Reglern sowie ein kleines, mittig angebrachtes Display. Auf dem Bild sind Regler für EF(fect) Despth, Cutoff, Resonance, Decay, Root und mehrere mit Pitch beschriftete Regler zu erkennen.

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Erica Synths Razornator, Desktop-Effektgerät

Hinzu gesellen sich Regler für Gain, Volume und Mix. Könnte es sich bei Razornator als um ein Tool handeln, das eine harmonische Bearbeitung und Frequenzverschiebungen ermöglicht? Wir wissen es noch nicht, aber so bald Erica Synths sein neues Effektgerät Razornator offiziell vorgestellt hat, werden wir es euch in dieser News wissen lassen.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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