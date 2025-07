Erica Synths Steampipe V1.1, Firmware-Update

@SynthNerd Stell‘ Dir selbst folgende Frage: „Was könnte ich mit diesem Teil für meine Musik machen, was ich ohne dieses Teil nicht machen könnte?“ Wenn Du dann zu Dir selbst ehrlich genug bist, um zu antworten „Nix – mit meinem bestehenden Fuhrpark kann ich schon alles nötige machen“, dann musst Du nur noch hart bleiben. Oder Du nimmst Dir vor: „OK, ich gönne mir was Neues – aber dafür muss was Altes gehen.“ Und *zuerst* das Alte aussuchen, was gehen soll, bevor der Bestell-Button geklickt wird ;)