Erica Synths Syntrx, Analoger Synthesizer mit digitaler Matrix

Neuer Analog Synthesizer mit EMS Synthi AKS Optik aus Lettland

In den Niederlanden findet zurzeit das Dutch Modular Fest statt, eine Mini Superbooth. Auch solche Events nutzen Unternehmen in der letzten Zeit vermehrt um neue Produkte zu präsentieren. Jetzt auch Erica Synths mit dem Syntrx.

Syntrx ist ein analoger Synthesizer der stark angelehnt ist am legendären EMS Synthi AKS ohne ein Clone oder Nachbau zu sein. Die Entwickler haben sich mit Ingenieuren der technischen Universität Riga zusammengetan und komplett neue Schaltpläne entworfen. Die Idee war es ein Synthesizer zu entwickeln, der stark am EMS angelehnt ist ohne eine 1 zu 1 Kopie zu sein.

Er basiert auf drei analogen Oszillatoren, einem Rauschgenerator, analogem Filter wie auch einem Trapezoid. Das letztere Feature kennen wir vom EMS und ist ein spezieller Modulator, den man als Trapez- oder Dreieck LFO nutzen kann und/oder als AHD (Attack-Hold-Decay) Hüllkurvengenerator. Auch interessant ist, dass der Filter mit dem Vermerk (Filter Oszillator) versehen ist, was daraufhin deutet dass man ihn in der Selbstoszillation als vierter Oszillator benutzen kann.

Weiter gibt es ein Sample & Hold (S&H) Generator, Ring Modulator und ein flexibler Mixer, der mit zwei Kanälen inklusive eignen Panner ausgestattet ist. Eine Filter Ausgang Sektion gibt es auch im Mixer womit man Signale durch den Filter und Spring Reverb schicken kann. Der Sound wird am Schluss abgerundet mit einem Federhall (Spring Reverb).

Syntrx besitzt auch die klassische EMS Synthi AKS bekannte Matrix in der Mitte, jedoch modernisiert. Diese ist voll digital und besitzt keine Hardware Pins zum einstellen. Diese Arbeit übernehmen zwei Drehregler womit man die Matrix konfigurieren kann. Die Matrix basiert auf vier Stufen (Aus, leise, mittel und laut) womit man die Modulation einstellen kann. Da die diese digital ist, lassen sich die Patch Punkte speichern und wieder aufrufen.

Auf der Rückseite gibt es einen Stromanschluss mit ON/OFF, Kopfhöreranschluss, einzel Ein- & Ausgänge für die Kanäle 1 und 2, Gate in, CV in und MIDI In. Es sind auch Lautsprecher im Case verbaut.

Syntrx wird Ende des Jahres (2019) in limitierter Stückzahl erhältlich sein für einen Preis von 2500€ ohne Steuer. Mit Steuer wären wir bei knapp 3000€ (2975€) .

Danke an Vladimir von VPME für die Fotos.