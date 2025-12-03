ANZEIGE
Erica Synths Xenodrive, Effektgerät

Von sanfter Sättigung bis zur totalen Klangzerstörung

3. Dezember 2025
3. Dezember 2025

Mit Erica Synths Xenodrive kommt ein neues Effektgerät auf den Markt. Nach Nightverb, Echolocator und Zen Delay ist Xenodrive das vierte Desktop-Gerät von Erica Synths.

Xenodrive wurde wieder in Zusammenarbeit mit 112dB entwickelt und ganz im Sinne der bisherigen Effektgeräte von Erica Synths bietet Xenodrive wieder eine tolle Kombination verschiedener Effekte, gepaart mit diversen Performance-Funktionen, so dass das Gerät auch live eingesetzt werden kann.

Das komplett in Stereo gehaltene, und damit wunderbar für Synthesizer, Keyboard-Sounds oder Drums geeignete Effektgerät, bietet eine Kombination aus Distortion, Overdrive und Waveshaping. Von einer subtilen harmonischen Anreicherung des Signals bis hin zur totalen Zerstörung des Sounds lässt sich hiermit viel bewerkstelligen. Für das Sound Design stehen 12 Parameter, die allesamt über MIDI steuerbar sind und diverse Speicherfunktionen bereit.

Eine analoge PreGain-Stufe sorgt zunächst für den passenden Pegel des Eingangssignals, hier kann aber Mit Hilfe eines Oszilloskop-Displays lässt sich jederzeit erkennen, was mit dem Signal geschieht. Zusätzliche Funktionen umfassen einen Kompressor und eine Scream-Funktion.

Wie auch die anderen Desktop- Effektgeräte des Herstellers steckt Xenodrive in einem soliden Aluminiumgehäuse und macht einen robusten Eindruck.

Die Features im Überblick:

  • 3x Distortions in one unit
  • Analog pre-gain
  • Germanium diode distortion emulation
  • Unique waveshaper algorithm
  • 12 hands-on parameters
  • Full MIDI control
  • Configurable footswitch input
  • Save & recall functionality
  • True stereo signal path
  • Premium aluminum enclosure
  • Dimensions: 23cm x 14,5cm x 7cm (including knobs)
  • Weight: 833 g

Erica Synths Xenodrive wird in Kürze im Handel erhältlich sein und 583,- Euro kosten. Weitere Informationen findet ihr hier.

