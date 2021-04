Ernie Ball Music Man Collection 2021

Irgendwie will 2021 nicht in Fahrt kommen – große Neuerscheinungen werden in der Gitarrenwelt aktuell wenig angekündigt. Nicht komplett außen vor gelassen, aber im Pandemiejahr Nummer Zwei bekommen die Verbraucher und Musiker zu spüren, dass die Innovations-Maschinerie in vielen Häusern stockt. Mit Abstrichen – so gibt sich zum Beispiel auch Ernie Ball nicht mit dem letztjährigen Lineup zufrieden, sondern präsentiert in der neuen 2021 Collection eine ganze Reihe neuer Finishes für die Stingrays, Sabres und Cutlass Gitarren und Bongo Bässe.

Ernie Ball Music Man 2021 Collection

Ich persönlich bin ein großer Fan der Stingrays, hatte eine Cutlass noch nie in der Hand, muss aber sagen: in der neuen Ausführung gefällt mir das gut. Egal ob dreier Singlecoil oder HSS-Konstellation – im Vintage Tobacco und Powder Blue gibt das jeweils einiges her. Schöner Ahornhals, Korpus aus Erle – einfach ne schöne, schnörkellose Nummer:

Auch die Stingrays mit ihrer Humbuckern haben ein „ähnliches“, bodenständigeres Treatment bekommen – einmal in Powder Blue und Burnt Amber und Korpus aus Okuome (was tatsächlich ein Holz ist, das man häufiger bei Ukulelen als E-Gitarren vorfindet).

Die zeitgemäßen Sabres sind in den Augen vieler der wichtigste Beitrag Ernie Balls überhaupt, wenn es um E-Gitarren geht. Das sei dahingestellt, dass die Gitarren aber einiges reißen und als Grundlage vieler Signatures herhalten, kann nicht abgestritten werden. Gator Burst, Honey Suckle, Deep Blue und Cobra Burst – da geht einiges. Ich persönlich muss sagen, dass mir die Honey Suckle Ausführung doch gut gefällt.

Je höher man die Preis- und Professionalitätsklasse bei Bassisten hochgeht, desto häufiger stößt man auf Ernie Ball Bässe, und die Stingray Specials sind schon eine Nummer für sich. Die neue farbliche Ausführung macht einiges her – ganze acht Stück gibt es – selbstredend keine für unter 3000,- Euro.

Wie immer stimmt auch hier die Präsentation der Firma – wer wissen will, wie sich die Kombination von Klang und Optik am Ende wirklich macht – hier die Promo-Videos der neuen Kollektionen: