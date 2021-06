Ernie Ball Music Man Darkray Bass

Ernie Ball Music Man und Darkglass bringen Darkray

Huch, nun das ist eine unerwartete Kollaboration – ein paar dürften es bereits auf dem Schirm gehabt haben: zwei der größten Namen in der Basswelt haben kooperiert. Darkglass und Ernie Ball Music Man haben die Köpfe zusammengesteckt und einen Bass erschaffen, der die Trademarks der beiden Marken in sich vereint.

Was heißt das konkret? Wer Darkglass kennt, weiß – die Firma hat wie keine zweite das Thema Distortion für Bass neu definiert. Und der Stingray von Ernie Ball Music Man gehört zu den beliebtesten Bass-Gitarren überhaupt. Was kann der Darkray also? Nur dröhnen und zerren? Unwahrscheinlich, denn wenn der Stingray für eins steht, dann für seinen Oberton-reichen, lebendigen Klang.

Es muss klacken, es muss einen förmlich anspringen im Grundklang – dann behält sich der verzerrte Sound auch seine Kontur. Der Darkray will genau das leisten mithilfe der Neodym-Pickups. Auch am start – Ahorn am Hals, schön geröstet sowie Stingray-inspiriertem Korpus. Doch richtig spannend wird es beim verbauten Preamp.

Ernie Ball Music Man & Darkglass – Darkray Bass

Für den Darkray wurde ein moderner Preamp entwickelt, der die Bassgitarre in eine Allzweckwaffe verwandelt. Der Vorverstärker kann nämlich in drei Modi geschaltet werden – Clean, Alpha und Omega. Richtig – das steigert sich. Vom cleanen Grundsound über Distortion bis hin zu Fuzz. Das ist ganz klar inspiriert vom Alpha-Omega-Preamp von Darkglass und es ist durchaus erstaunlich, dass die Jungs es geschafft haben, den Schaltkreis ohne Reibungsverluste so im Darkray zu verbauen, dass einem quasi die gesamte Klangriege von Instrumentenwegen zur Verfügung stehen. Angezeigt wird das durch ein LED-Lämpchen, das unterschiedlich leuchtet, je nachdem, in welchem Modus ihr euch befindet. Das I-Tüpfelchen dürften die Blend- und Zerr-Regler sein, die es euch erlauben, den Sound fließend während des Spiels einzustellen. Die Bandbreite, die das abdeckt, dürfte sich in der Praxis als beachtlich herausstellen.

Zwei Versionen wird es geben: Obsidian Black und Granite Stone, wobei letzteres anscheinend stark limitiert sein wird. Wir freuen uns jedenfalls darauf, das Gerät bald schon genauer unter die Lupe zu nehmen, denn vom Konzept her dürfte das Ding ein Kassenschlager werden. Bass-Gitarren mit zerrfreudigem, integriertem, modernem Preamp – her damit!