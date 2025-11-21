ANZEIGE
Ernie Ball USB-C Batterien, Stromversorgung

Wiederaufladbare Stromversorgung für deine Pedals

21. November 2025
Ernie Ball USB-C Batterien

Ernie Ball USB-C Batterien

Mit den Ernie Ball USB-C Batterien bringt der Hersteller für Gitarrensaiten und etliches Zubehör nun auch wiederaufladbare Akkus auf den Markt, die das Leben von Pedalboard-Fans deutlich erleichtern könnte.

Die Ernie Ball USB-C Batterien

Es gibt viele Gründe, warum manche Leute bei der Stromversorgung von ihren Effektgeräten noch immer auf Batterien schwören. Sei es aufgrund der soundlichen Eigenschaften, aus rein praktischen Gründen, oder als Backup, falls das 9-V Netzteil die Grätsche macht. Aber, Batterien haben auch ihre Nachteile – sie können nämlich leer gehen. Hat man keinen Ersatz zur Hand, sieht es dann meistens schlecht aus.

In genau diese alltäglichen Musikerdramen kommt jetzt ein kleines, aber äußerst nützliches Update hinein: Die neuen USB-C Rechargeable Batteries von Paleblue, präsentiert in Kooperation mit Ernie Ball.

Die neuen Akkus setzen klar auf Leistung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich um hochwertige Lithium-Ionen-Batterien, die speziell für Musiker:innen entwickelt wurden und in puncto Konstanz und Output klassische Alkaline-Batterien deutlich ausstechen. Besonders wichtig für Nutzer von Funkstrecken oder empfindlichen Pedalen: Die Akkus liefern konstante, volle Spannung, ohne den allmählichen Leistungsabfall, den man von Alkalines kennt. Dabei sind die Akkus für über 1.000 Ladezyklen ausgelegt und sind in zwei Ausführungen erhältlich: als 9-V Block im 2-er Pack oder als AA-Batterien im 4-er Pack.

Ernie Ball USB-C Batterien

Auch das Laden wurde maximal unkompliziert gestaltet. Dank direktem USB-C-Port in der Batterie ist kein spezielles Dock nötig. Dazu kommen LED-Ladeanzeigen und die Fähigkeit, in rund 75 Minuten bis zu 80 % Kapazität zu erreichen. Einfach Kabel rein und fertig. Das Ganze kommt dann noch in einem praktischen Aufbewahrungscase, inklusive Ladekabel.

Preis und Verfügbarkeit

Leider sind die Ernie Ball USB-C Batterien bis jetzt nicht in Deutschland erhältlich. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit gibt es bei Thomann aber auch viele andere nützliche Helferlein von Ernie Ball.

Links

  1. Profilbild
    Niki

    Habe mich gerade riesig gefreut.
    Optimal für meine Gitarren mit aktiven Pickups. Endlich muss ich nicht jeden Monat neue Batterien kaufen.

  2. Profilbild
    TomH

    Da gibt es die Li-Ion Akku mit USB oder aber auch welche für spezielle Li-Ion Ladegeräte.
    Darauf muss achten.
    9V nutze ich nicht, so habe ich da keine Erfahrung.

    Ich nutze aber schon länger 1,5V Li-Ion Akkus ohne USB mit einem speziellen Li-Ion Ladegerät für meine Sennheiser EW-D Sender. Geht gut, die Betriebsdauer ist länder wie mit den Ni-MH, nur muss man aufpassen, der Spannungsabfall am Ende ist schnell, so das die Anzeige des Batterielvels nicht wirklich aussagekräftig ist.
    Das ist halt die Besonderheit,
    Die Anzeige ist halt für die Entlade Kennlinie der guten alten Batterien und mit Abstrichen der Ni.MH Akkus.

  3. Profilbild
    Nvelope AHU

    Es gibt mehr und mehr beachtenswerte Fortschritte in der Herstellung nachhaltiger Lösungen zum Ersatz von ‚Single-use‘-Batterien – zunehmend auch in Li-ion-Technik, die die gleiche Spannung bieten wie ihre baugleichen ‚Schwestern‘ in Alkaline-Technik (Ni-MH-Zellen dagegen haben mit 1,2 V anstatt 1,5 V pro Zelle; als Ersatz des sog. ‚9-V-Blocks‘ dann 7 Einzelzellen, also 7 x 1,2 = 8,4 V Nennspannung!).
    Diese von ‚Erni Ball‘ und solche anderer Hersteller erweitern somit die Verfügbarkeit verlässlicher Stromversorgungen für Kleingeräte – aber auch sie können, trotz höherer Leistungsfähigkeit als baugleiche Alkaline-Batterien, keine Wunder bewirken: Auf einer solch kleinen Menge Raum lässt sich stets nur begrenzte elektrische Energie unterbringen!
    Und: technologiebedingt sind die Entladungskurven anders (für Musiker schnell als Nachteil erlebbar!) weil am Ende der Batterie-‚Ladung‘ diese rapider abnimmt als bei konventionellen Batterien; das muss stets bedacht werden – ggf. einen zweiten Satz solcher Batterien bereithalten und auch in einer Spielpause austauschen, bevor man innerhalb eines Events plötzlich ohne Strom dasteht und eine unerwarteterweise Zwangspause einlegen muss.
    Dabei ist bei diesen modernen Techniklösungen der Kostenfaktor zunehmend ein Problem – Li-ion-Akkus sind nochmals deutlich teurer als bisherige Akkus, aber signifikant besser für die Umwelt als ‚Wegwerf‘-Batterien. Dennoch ‚altern‘ auch solche Akkus – wie alle & alles.

