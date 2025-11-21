Ernie Ball USB-C Batterien, Stromversorgung

Wiederaufladbare Stromversorgung für deine Pedals

Mit den Ernie Ball USB-C Batterien bringt der Hersteller für Gitarrensaiten und etliches Zubehör nun auch wiederaufladbare Akkus auf den Markt, die das Leben von Pedalboard-Fans deutlich erleichtern könnte.

Die Ernie Ball USB-C Batterien

Es gibt viele Gründe, warum manche Leute bei der Stromversorgung von ihren Effektgeräten noch immer auf Batterien schwören. Sei es aufgrund der soundlichen Eigenschaften, aus rein praktischen Gründen, oder als Backup, falls das 9-V Netzteil die Grätsche macht. Aber, Batterien haben auch ihre Nachteile – sie können nämlich leer gehen. Hat man keinen Ersatz zur Hand, sieht es dann meistens schlecht aus.

In genau diese alltäglichen Musikerdramen kommt jetzt ein kleines, aber äußerst nützliches Update hinein: Die neuen USB-C Rechargeable Batteries von Paleblue, präsentiert in Kooperation mit Ernie Ball.

Die neuen Akkus setzen klar auf Leistung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich um hochwertige Lithium-Ionen-Batterien, die speziell für Musiker:innen entwickelt wurden und in puncto Konstanz und Output klassische Alkaline-Batterien deutlich ausstechen. Besonders wichtig für Nutzer von Funkstrecken oder empfindlichen Pedalen: Die Akkus liefern konstante, volle Spannung, ohne den allmählichen Leistungsabfall, den man von Alkalines kennt. Dabei sind die Akkus für über 1.000 Ladezyklen ausgelegt und sind in zwei Ausführungen erhältlich: als 9-V Block im 2-er Pack oder als AA-Batterien im 4-er Pack.

Auch das Laden wurde maximal unkompliziert gestaltet. Dank direktem USB-C-Port in der Batterie ist kein spezielles Dock nötig. Dazu kommen LED-Ladeanzeigen und die Fähigkeit, in rund 75 Minuten bis zu 80 % Kapazität zu erreichen. Einfach Kabel rein und fertig. Das Ganze kommt dann noch in einem praktischen Aufbewahrungscase, inklusive Ladekabel.

Preis und Verfügbarkeit

Leider sind die Ernie Ball USB-C Batterien bis jetzt nicht in Deutschland erhältlich. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit gibt es bei Thomann aber auch viele andere nützliche Helferlein von Ernie Ball.