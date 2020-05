Error Instruments Invader Box – Chiptune-Synthesizer

Vintage Game-Sounds

Zurück in die Zukunft! Mit der Error Instruments Invader Box stellt der holländische Hersteller von „etwas anderen“ Synthesizern nun einen Spezialisten für Arcade-Sounds vor.

Wie üblich bei Error Instruments ist auch die Invader Box kein Gerät für die breite Masse, sondern für Liebhaber des Besonderen. Der Name ist natürlich an das Arcade-Game Space Invaders aus den späten 70er Jahren angelehnt und wer das noch kennt, hat auch gleich eine Vorstellung vom Klang der kleinen Kiste. Es macht Blip, Glitch sowie ähnlichen 8-Bit Krawall und offensichtlich ziemlichen Spaß – sofern man in diesem Universum wohl fühlt. Die Sounds scheinen sich für Minimal und Experimentelles am Besten zu eignen.

Invader Box hat mehrere Algorithmen, die als Presets beschrieben werden und sich mit zwei Tasten vor- und rückwärts durchschalten lassen. Mit drei Reglern kann der gewählten Algorithmus bearbeitet werden. Alternativ ist auch ein CV-Eingang zur Steuerung eines Parameters durch eine externe Signalquelle vorhanden.

Die Stromversorgung kann via Netzteil oder Batterie erfolgen, ein „Battery Clip“ für eine 9V Batterie wird mitgeliefert.

Error Instruments Invader Box kann ab sofort im Webshop der Herstellers geordert werden. Der Preis beträgt 129,- Euro zzgl. 15,- Euro Versand. Wie auch die anderen Geräte wird die Invader Box vermutlich nur in kleinen Chargen produziert werden, so dass sie möglicherweise nicht kontinuierlich verfügbar ist.