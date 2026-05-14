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Error Instruments Smart Lab, Experimental-Synthesizer

Touch-sensitive Ambient Machine

14. Mai 2026

Error Instruments Smart Lab am

Error Instruments Smart Lab ist ein Hybrid-Synthesizer, der für experimentelles Sounddesign, Improvisationen und Live-Auftritte konzipiert wurde. Das in Kooperation mit TiNRS entwickelte Gerät greift unterschiedliche Ideen früherer Entwicklungen von Paul Tas auf (Khaper, Brinta, White Rabbit) auf und vereint mehrere Syntheseformen mit berührungsempfindlichen Bedienelementen.

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Error Instruments Smart Lab

Smart Lab besitzt zwei Engines, mit denen Granularsynthese und über 36 unterschiedliche Physical-Modeling-Algorithmen erzeugt werden. Über ein integriertes Mikrofon können Klänge direkt für die Granular-Engine aufgenommen werden.

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Darüber hinaus ist Smart Lab auch ein flexibler Effektprozessor mit mehr als 15 unterschiedlichen Algorithmen, die auf organische und atmosphärische Soundscapes ausgerichtet sind. Externe Klänge können über einen Audioeingang in den Effektprozessor geleitet werden.

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Die Synth-Sounds und Effekte lassen sich schnell abrufen und können mit Reglern, berührungsempfindlichen Elemente und über CV-Eingänge moduliert werden. Für die Touch-Sensoren gibt es sogar die Möglichkeit, die Bewegungen aufzuzeichnen und automatisiert wiederzugeben. Mit den beiden Engines können über die sechs „Strings“ genannten Fader zwei unterschiedliche Sounds gleichzeitig gespielt werden.

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Error Instruments Smart Lab wurde auf der Superbooth 26 noch als Prototyp gezeigt, wirkte aber schon sehr ausgereift. Die Veröffentlichung ist ungefähr für Juli oder August 2026 geplant. Der Preis wird voraussichtlich um die 600,- Euro liegen. Interessenten können sich per E-Mail vormerken lassen.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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