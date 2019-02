ESI stellt planet 22x Dante Netzwerk Audiointerface vor

Günstiger Dante-Einstieg

Der deutsche Hersteller ESI bringt mit dem planet 22x ein professionelles Dante-Audiointerface mit 2 Eingängen, 2 Ausgängen und einem hervorragenden Kopfhörerverstärker auf den Markt. Bereits auf der Musikmesse 2017 konnte man das Interface zum ersten Mal bestaunen, nun hat es aber offensichtlich doch etwas länger gedauert bis zur Marktreife.

ESI planet 22x

Das planet 22x Audiointerface ist z. B. ideal für den Einsatz in einem Dante-Netzwerk, das sich womöglich aus mehreren kleinen Einheiten zu einem großen Netzwerk zusammensetzt. So findet das planet 22x z.B. in einem Studio mit mehreren Aufnahmekabinen, in Universitäten, Theatern oder grundsätzlich bei Live-Veranstaltungen Verwendung. Darüber hinaus dient es in Zusammenarbeit mit der mitgelieferten Software „Dante Virtual Soundcard“ als flexibles Audiointerface für alle gängigen Recording-Anwendungen auf Mac und PC in einer professionellen Studioumgebung.

Die hochwertigen 24 Bit/96 kHz AD- und DA-Wandler bieten einen Dynamikumfang von 123 dB(A). Die analogen Eingangskanäle verfügen über äußerst sauber arbeitende, zuschaltbare Mikrofonverstärker, die Combobuchsen verarbeiten aber auch Signale mit Instrumenten- oder Line-Pegel. Die beiden analogen Ausgänge werden mit einem präzisen Step-Potentiometer im Pegel angepasst. Der leistungsstarke Kopfhörerverstärker verfügt selbstverständlich über einen eigenen Pegelregler. Das planet 22x wird wahlweise über das mitgelieferte 12 Volt DC-Netzteil oder über das Netzwerkkabel mittels PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt.

Im Lieferumfang sind das 12 Volt DC-Netzteil, ein Netzwerkkabel sowie eine Deckadance LE Lizenz (von Stanton), eine Bitwig 8-Track digitale Audioworkstation Software und eine inTone 2 ESI-Edition-Lizenz von Audified enthalten.

Das ESI Planet 22x wird im Laufe des Frühjahrs 2019 für einen empfohlenen Verkaufspreis von 499,- Euro zu haben sein.

Wer mit dem Stichwort Dante noch nichts anfangen kann, findet in unserem Artikel „Audionetzwerke – Dante, Ravenna, AVB“ alle Informationen dazu.