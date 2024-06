ESP LTD 200DX Serie – Neue Augenweide zum Knallerpreis

ESP LTD 200DX - Viel Gitarre für wenig Geld

Die bislang günstigsten Modelle der ESP Tochter heißen ESP LTD 200DX und sind optisch echte Leckerbissen in tollen Farben und mit edlem Look.

Da bekommt der Schreiber dieser Zeilen direkt beim ersten Blick auf die Homepage des Herstellers feuchte Augen, besinnt sich seiner Vorliebe für schöne Farben und edle Holzoptik und hat den Cursor schon mal auf den Bestellbutton gelenkt. Die ESP LTD 200DX Serie kommt und bringt drei neue Modelle in jeweils zwei Finishes mit.

ANZEIGE

Das Les Paul Modell hat, entgegen seinem berühmten Vorbild, einen eingeschraubten Hals (Michael Bolton gefällt das… Sorry…) mit kurzer Gibson-Mensur, während die beiden anderen Modelle mit Fender-Mensur geliefert werden. Allen Modellen gemeinsam ist der Hals aus geröstetem Ahorn, mit Palisander Griffbrett und 24 Extra Jumbo Bünden.

Der Korpus ist bei allen Modellen aus Pappel, mit jeweils einer wundervollen Decke aus Flamed Maple oder stark gemaserter Pappel, was den Gitarren, insbesondere in Verbindung mit den kräftigen Farben, einen edlen Look verleiht. Die komplett in schwarze gehaltene Hardware unterstreicht die Optik noch zusätzlich.

ANZEIGE

Die Elektronik ist ebenfalls bei allen Modellen identisch, je ein LTD LH-150B (Steg) und LTD LH-150N (Hals) Humbucker verrichten ihren Dienst und können, per Push/Pull mittels des Tone Potis, zum Singlecoil gesplittet werden. Das ergibt in Summe jeweils ein vielseitiges Instrument, mit dem nicht nur die Metaller etwas anfangen können dürften.

Während die EC-200DX, also das Les Paul Modell, mit geflammter Ahorndecke und entweder in Blue Burst oder Charcoal Burst lieferbar sein wird, kommen die Modelle M-200DX und TE-200DX mit auffälliger Pappelmaserung und entweder in Blue Burst oder in Purple Burst. Ich selbst habe mich ja spontan in die beiden Tele-Modelle verliebt und schaue schon wieder enttäuscht auf mein Konto, das seit meiner Hochzeit vorletztes Wochenende verdammt spärlich möbliert erscheint. Grundsätzlich sind die neuen Modelle der ESP LTD 200DX Serie allerdings preislich extrem interessant, denn sie werden für knapp unter 500 € angeboten.

Die Lieferbarkeit ist mit 4-5 Wochen angegeben, vorbestellbar sind die Schönstücke aber bereits jetzt. Wer also Lust auf ein leckeres Menü aus geröstetem Ahorn und wahlweise Maple oder Pappel-Häubchen hat, kann sein Geld schon mal loswerden.