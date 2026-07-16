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Essession TouchMod steuert eure Plug-Ins

Essession TouchMod IN & TouchMod FX (VST3, Windows)

Die Essession TouchMod VST3-Plug-Ins erlauben es euch mit den beiden Plug-Ins TouchMod IN und TouchMod FX sowie der iPad-App TouchMod Remote zwei Instrumente oder Effekte per Touch-Screen oder eben iPad zu steuern.

Neue Windows-VST3-Plugins zur Multitouch-Steuerung von Instrument-/Effekt-Parametern via iPad oder Touchscreen

Bis zu 8 Parameter gleichzeitig steuerbar (4 Finger, je X/Y-Achse)

Direkter Zugriff auf VST3-Parameter – keine MIDI-CC-Zuweisung nötig

Learn-Modus: Parameter per Regler-Bewegung oder aus Liste zuweisen, Wertebereich & Richtung individuell einstellbar

Loop Learning

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Das Loop-Learning ermöglicht es, Touch-Gesten aufzeichnen und als Endlosschleife abzuspielen, dabei bleiben Geschwindigkeit und.Amplitude live veränderbar und eine zweite Bewegung ist überlagerbar.

Essession TouchMod IN

Diese App lädt 2 Plug-In-Instrumente gleichzeitig, die dann gemeinsam gesteuert werden können.

TouchMod FX

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TouchMod FX lädt 2 Effekte, die seriell oder parallel verschaltbar sind.

TouchMod Remote

Diese ist eine kostenlose iPad-App: gleiche Oberfläche wie Plug-Ins, verbunden per lokalem WLAN, die DAW bleibt auf dem Hauptbildschirm sichtbar und es ist keine Internetverbindung nötig.

Verfügbarkeit

Verfügbar ab sofort und bis zum 15.09.2026 kostenlos. Die kostenlose Version wird danach zur dauerhaften Vollversion inkl. Updates. Die TouchMod Plug-Ins sind nur für Windows verfügbar.