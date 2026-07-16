ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Essession TouchMod IN & TouchMod FX, Plug-In Fernsteuerung

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Essession TouchMod steuert eure Plug-Ins

16. Juli 2026
Essession TouchMod - collage_2259x1337

Essession TouchMod steuert eure Plug-Ins per Touch-Screen oder iPad

Essession TouchMod IN & TouchMod FX (VST3, Windows)

Die Essession TouchMod VST3-Plug-Ins erlauben es euch mit den beiden Plug-Ins TouchMod IN und TouchMod FX sowie der iPad-App TouchMod Remote zwei Instrumente oder Effekte per Touch-Screen oder eben iPad zu steuern.

  • Neue Windows-VST3-Plugins zur Multitouch-Steuerung von Instrument-/Effekt-Parametern via iPad oder Touchscreen
  • Bis zu 8 Parameter gleichzeitig steuerbar (4 Finger, je X/Y-Achse)
  • Direkter Zugriff auf VST3-Parameter – keine MIDI-CC-Zuweisung nötig
  • Learn-Modus: Parameter per Regler-Bewegung oder aus Liste zuweisen, Wertebereich & Richtung individuell einstellbar

Loop Learning

ANZEIGE

Das Loop-Learning ermöglicht es, Touch-Gesten aufzeichnen und als Endlosschleife abzuspielen, dabei bleiben Geschwindigkeit und.Amplitude live veränderbar und eine zweite Bewegung ist überlagerbar.

Essession TouchMod IN

Diese App lädt 2 Plug-In-Instrumente gleichzeitig, die dann gemeinsam gesteuert werden können.

TouchMod FX

ANZEIGE

TouchMod FX lädt 2 Effekte, die seriell oder parallel verschaltbar sind.

TouchMod Remote

Diese ist eine kostenlose iPad-App: gleiche Oberfläche wie Plug-Ins, verbunden per lokalem WLAN, die DAW bleibt auf dem Hauptbildschirm sichtbar und es ist keine Internetverbindung nötig.

Verfügbarkeit

Verfügbar ab sofort und bis zum 15.09.2026 kostenlos. Die kostenlose Version wird danach zur dauerhaften Vollversion inkl. Updates. Die TouchMod Plug-Ins sind nur für Windows verfügbar.

ANZEIGE

Preis

  • bis zum 15.09.2026 kostenlos, Preis noch nicht bekannt

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
----------------------------------------
https://orcd.co/28yarvg
----------------------------------------
Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

Profil ansehen
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X