Control-Software für EVE Audio Speaker

EVE Audio ORIGIN ist eine neue App für Windows und macOS, die es erlaubt, die Studiomonitore der EXO Serie von EVE Audio zu konfigurieren und an die vorhandenen Studiobedingungen anzupassen.

EVE Audio ORIGIN

Bereits bei unseren Tests zu den zwei Speakern EXO 25 und EXO 28 war bekannt, dass EVE Audio zeitnah eine Software-Plattform zur Steuerung der Nahfeldmonitore zur Verfügung stellen wird. Die Entwicklung hat anscheinend aber doch etwas länger gedauert. Ab heute ist ORIGIN nun aber für alle Nutzer erhältlich – und natürlich kostenlos!

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Mit EVE Audio ORIGIN können Nutzer ab sofort auf die DSP-Funktionen ihrer EXO-Lautsprecher zugreifen und diese verwalten. Hierzu gehören u.a. die Funktionen:

Lautstärkeregelung

Eingangsauswahl

Delay-Anpassung

Sensitivity-Einstellungen

Smart Filter

Verwaltung von Lautsprecherkonfigurationen

Ein dedizierter DSP-Bereich bringt die Smart Filters von EVE Audio mit Hilfe der Software in eine visuelle Umgebung, die vollständig in das EVE Origin Ökosystem integriert ist. Diese Filter ermöglichen es Anwendern, die Lautsprecherleistung entsprechend der Raumakustik und persönlicher Präferenzen zu optimieren.

Darüber hinaus führt EVE Audio ORIGIN einen vollständigen 8-Band-Equalizer ein. Nutzer können bis zu acht EQ-Bänder erstellen und Frequenz, Gain, Q-Faktor sowie Filtertyp entweder über präzise numerische Eingaben oder durch direkte Manipulation der Punkte in der grafischen EQ-Darstellung anpassen.

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Sämtliche Änderungen werden in Echtzeit übernommen, wodurch A/B-Vergleiche mühelos umsetzbar sind und eine schnelle sowie präzise Klangformung ermöglicht wird. Wie alle DSP-Einstellungen in EVE Origin werden auch die EQ-Konfigurationen direkt auf dem Lautsprecher gespeichert und bleiben aktiv, bis sie vom Anwender geändert werden.

Mit ORIGIN führt EVE Audio dazu ein weiteres Feature ein: Scenes. Man kann sich Scenes als mehrere Hörumgebungen vorstellen, die jederzeit auf Knopfdruck verfügbar sind. Anstatt Einstellungen ständig neu anzupassen, können Anwender komplette Lautsprecherkonfigurationen für unterschiedliche Aufgaben speichern und jederzeit wieder aufrufen.

Es lässt sich also bpsw. zwischen

einem neutralen und transparenten Referenz-Setup für Mixing und Mastering,

einem wärmeren und musikalischeren Profil für die Musikproduktion,

einer druckvolleren, Club-inspirierten Abstimmung für Tests und kreatives Hören,

beliebigen individuellen Konfigurationen, die auf den persönlichen Workflow zugeschnitten sind

wechseln. Klingt spannend und die Software macht die Speaker definitiv ein gutes Stück interessanter.

EVE Audio ORIGIN ist ab sofort kostenlos auf der Website des Herstellers verfügbar.