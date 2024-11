EVE Audio SC205 schwarz, SC207, Nahfeldmonitore

Jetzt in der All-Black-Edition erhältlich!

Bereits seit längerer Zeit hat der Berliner Hersteller EVE Audio seine SC205 und SC207 Nahfeldmonitore im Programm. Ab sofort gibt es diese in einer neuen Farbvariante zu kaufen: EVE Audio SC205 All Black und SC207 All Black.

EVE Audio SC205 & SC207 in Schwarz

Technisch haben die Entwickler von EVE Audio nichts an den beiden Speakern SC205 und SC207 verändert, so dass es sich hierbei weiterhin um aktive 2-Wege-Studiomonitore handelt. Während der SC205 Lautsprecher mit einem 5-Zoll-Woofer und einem 1-Zoll-AMT-Hochtöner (RS1) ausgestattet ist, kommt der SC207 mit einem 6,5-Zoll-Woofer daher und verfügt über den RS2-AMT-Hochtöner.

Die Frequenzbereiche gibt EVE Audio mit 53 – 21.000 Hz für SC205 und 44 – 21.000 Hz für SC207 an. Der maximale SPL liegt bei 101 dB bzw. 106 dB.

Signale nehmen die beiden Nahfeldmonitore über XLR oder Cinch auf, dazu bieten sie mehrere Klangangpassungsmöglichkeiten:

High-Shelf Filter (-5 dB – +3 dB): > 3 kHz

Desk Filter Boost (0dB – +3 dB): 80 Hz

Desk Filter Cut (-5 dB – 0 dB): 300 Hz

Low-Shelf Filter (-5 dB – +3 dB): < 300 Hz

Die SC205 und SC207 in Schwarz sind ab sofort und zur gleichen unverbindlichen Preisempfehlung wie die reguläre Version der SC205 (529,- Euro) und SC207 (649,- Euro) erhältlich.