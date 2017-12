Event: Analoge Kunst in Aschersleben, Vintage-Synthesizer

Eigentlich hatte ich dieses Jahr ernsthaft vorgehabt, das Vintage-Synthesizer-Event „Analoge Kunst in Aschersleben“ selbst besuchen zu wollen. Keine Geringeren als Steffen Marienberg (von Marienberg Synthesizer) und Vintage-Synthesizer-Guru und AMAZONA.de-Autor Marko Ettlich, haben das diesjährige Event „Analoge Kunst in Aschersleben“ vom 24. bis 26. November 2017 ausgerichtet, welches bereits zum vierten Mal stattgefunden hat.

Im Vorfeld der Veranstaltung wollte ich mich über Aschersleben schlau machen. Ein Blick auf Wikipedia verriet, es liegt am Nordo-Strand. Wow – am Meer. Ein zweiter Blick belehrte mich eines Besseres, gemeint war nämlich der Nordost-Rand des Harzgebirges. Von München aus also knapp 5 Stunden per Auto oder 6 bis 7 Stunden mit der Bahn. So entschied ich, doch zu Hause zu bleiben, was sich im Nachhinein als Fehler herausstellte, wie dieser Bericht nun zeigt, den ein befreundeter Besucher verfasst hat. Da nach „Analoge Kunst in Aschersleben“ mit Sicherheit 2018 „Analoge Kunst V in Aschersleben“ folgt, habe ich zumindest Silvester schon mal den ersten guten Vorsatz fürs neue Jahr in der Tasche.

Irgendwo in Aschersleben, 24. November 2017

Analoge Kunst in Aschersleben … nicht unbedingt der nächstgelegene Ort, um sich ein paar alte Synthesizer anzuschauen. Und dazu ein nicht gerade einladendes Wetter? Nein, das gebe ich mir nicht! Zumal da noch etwas von Freitag, 10 Uhr Beginn und als Ort ein grauer Hof angegeben wurde. Also – definitiv NEIN!

Das „definitiv“ nicht unbedingt auch „definitiv“ heißen muss, war mir nach dem Anruf eines Bekannten klar, der mich fragte, ob ich mich an den Test der Marienberg Systeme erinnere. Klar konnte ich und nahm an, dass er sich ein derartiges System endlich gekauft habe.

Allerdings war dies nicht der Grund seines Anrufs, wie er erklärte, sondern die Frage, ob ich nicht Lust hätte, ihn nach Aschersleben zu begleiten – er würde auch fahren.

Die Fotos der letzten Jahre zeigten, dass dieses Treffen auch irgendwas mit „Marienberg“ zu tun hätte. Die würden da neue Module für ihr System vorführen, unter anderem einen Wavegenerator. Er kümmere sich auch um die Übernachtung, und und und.

Da sah die Sache schon ganz anders aus – ein Chauffeur nach Aschersleben bis ins Hotel und zurück? Vielleicht nicht ganz fair, dafür aber fein.

Also Anreisetag: Donnerstag … abends. Petrus scheint auf analoge Synthesizer zu stehen. Es ist kühl, aber kein Regen in Sicht. Das Hotel ist sehr angenehm und es hat nur ein paar Minuten Gehweg bis zum Veranstaltungsort für „Analoge Kunst in Aschersleben“.

Dann kam die erste Überraschung: Dieser graue Hof ist laut schnell durchgeführter Internet-Recherche „ein hervorragend restauriertes, altes Gemäuer“ und (wie ich später erfuhr) das älteste Gebäude der Stadt – ein uraltes Kloster.

Am nächsten Morgen kam die zweite Überraschung. Das Objekt ist innen noch weitaus interessanter als von außen! Komplett restauriert und über drei Etagen ausgebaut. Erdgeschoß und erste Etage sind der erstklassigen Gastronomie und einem Cafe vorbehalten, darüber liegt eine Art Klubkino, in dem schon allerlei Teufelswerk der Versuchung harrte: ein Minimoog nebst PPG Wave 2.2 und Prophet-5 ( natürlich Rev 2 – der alte Pferdefuß scheint sein Handwerk zu verstehen). Links daneben ein Memorymoog, dahinter ein Marienberg Modularsystem.