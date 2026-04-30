Gratis Workshops und kostenlose Expo mit führenden Herstellern

Im Mai bieten die Thomann Live Days die exklusive Möglichkeit, kostenlose Workshops, Trainings, Schulungen und Vorträge bei Branchenprofis zu besuchen und Inhalte ganz praxisnah direkt am Gerät vermittelt zu bekommen. Mit dabei sind neben führenden Herstellern, wie beispielsweise L-Acoustics, d&b audiotechnik, MA Lighting und DiGiCo auch bekannte Persönlichkeiten, wie Prof. Dr. Anselm Goertz und Jochen Gotzen. Außerdem gibt es ab dem 19. Mai eine kostenlose Expo und Produkt-Releases.

Kurz & knapp Worum geht es? Thomann Live Days: Mehrwöchiges Event mit kostenlosen Workshops, Expo und Trainings rund um Live-, Audio- und Eventtechnik. Event: Mehrwöchiges Branchen-Event auf dem Thomann Campus mit Fokus auf Praxis, Austausch und Weiterbildung.

Mehrwöchiges Branchen-Event auf dem Thomann Campus mit Fokus auf Praxis, Austausch und Weiterbildung. Kostenlos: Große Expo sowie viele Workshops und Vorträge sind frei zugänglich. Vorherige Anmeldung erforderlich.

Große Expo sowie viele Workshops und Vorträge sind frei zugänglich. Vorherige Anmeldung erforderlich. Praxisnähe: Technik kann direkt getestet werden, inklusive realer Anwendungen und Live-Demos.

Technik kann direkt getestet werden, inklusive realer Anwendungen und Live-Demos. Vielfalt: Inhalte für Musiker, Techniker und Veranstalter mit breitem Themenspektrum.

Inhalte für Musiker, Techniker und Veranstalter mit breitem Themenspektrum. Alternative: Neues Format als praxisorientierte Alternative zur Frankfurter Prolight + Sound.

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Thomann Live Days als Pflicht-Event für die Live- und Event-Branche

Auf dem Thomann-Campus in Treppendorf entsteht für mehrere Wochen ein riesiger Treffpunkt für Musiker, Techniker, Veranstalter und alle, die sich mit Live-Equipment beschäftigen. Statt einer kompakten Messe an wenigen Tagen setzt Thomann bewusst auf ein deutlich ausgedehntes Konzept mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Das gibt Besuchern die Möglichkeit, sich gezielt die Inhalte herauszusuchen, die für sie wirklich relevant sind. Wer früher regelmäßig zur Prolight + Sound nach Frankfurt gefahren ist, wird das neue Thomann-Format zu schätzen wissen. Allerdings gehen die Thomann Live Days in vielen Punkten einen anderen Weg, denn hierbei geht es weniger um klassische Messestände, sondern vielmehr um das kostenlose Ausprobieren, den Austausch vor Ort und das Lernen direkt am Gerät.

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Kostenlose Expo und viele frei zugängliche Workshops

Ein besonders interessanter Punkt ist der Zugang, denn die große Expo, die am 19. Mai öffnet, ist für Besucher kostenlos, was in dieser Größenordnung alles andere als selbstverständlich ist. Vor Ort präsentieren sich zahlreiche industrieführende Hersteller und stellen ihre Produkte aus den Bereichen Beschallung, Licht und Videotechnik aus. Man kann sich nicht nur informieren, sondern die Technik aus nächster Nähe erleben und seine Fragen direkt mit den Entwicklern oder Produktspezialisten klären. Außerdem stellen einige Hersteller exklusiv ihre neuen Produkt vor.

Hier geht es zur Buchung des kostenlosen Tickets.

Auch beim Bildungsangebot zeigt sich das neue Event ziemlich offen, denn ein großer Teil der Workshops, Vorträge und Seminare ist kostenlos. Lediglich eine Vorab-Anmeldung über die Veranstaltungsseite ist erforderlich. Gerade für Musiker, Einsteiger oder kleinere Produktionen ist das eine riesige Chance, Wissen aus erster Hand mitzunehmen, ohne gleich hohe Teilnahmegebühren einplanen zu müssen. Ergänzend dazu gibt es intensivere Trainingsformate mit begrenzten Teilnehmerzahlen, die kostenpflichtig sind und sich vor allem an Profis richten. Diese Mischung sorgt aber dafür, dass sich Anfänger und auch erfahrene Anwender angesprochen fühlen.

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Trainings mit großen Herstellern bei den Thomann Live Days

Vor allem die ersten Tage sind deutlich auf Weiterbildung ausgelegt, denn vom 11. bis 18. Mai und am 21. Mai laufen die sogenannten Pre Live Days. In dieser Phase richtet sich das Programm an Fachbesucher, die tiefer in bestimmte Themen einsteigen möchten. Mit dabei sind viele bekannte Namen aus der Branche. Dazu zählen neben den oben genannten beispielsweise auch Yamaha, Shure und Avid aus dem Audiobereich und ChamSys, ETC und Obsidian Control Systems aus dem Lichtsegment. Ergänzt wird das Ganze durch praxisnahe Angebote und Demos von Global Truss mit der Truss Academy, TW Audio oder HK Audio.

Wie man auf dem gut strukturierten Tagesplan auf der Event-Seite sehen kann, gehen die Inhalte deutlich über einfache Produktvorstellungen hinaus, denn es geht vor allem um Anwendungen aus dem Alltag, um konkrete Problemstellungen aus dem Live-Betrieb und um technische Hintergründe, die man sonst oft nur in teuren Schulungen oder im Job selbst kennenlernt. Wer sich in seinem Bereich weiterentwickeln möchte, findet hier also viele kostenlose Möglichkeiten, um sich gezielt fortzubilden.

Schwerpunkte der Thomann Live Days im Überblick

11. bis 18. Mai und 21. Mai

Pre Live Days mit Fokus auf Trainings, Schulungen und Seminare für vorangemeldete Teilnehmer gemeinsam mit Herstellern wie d&b audiotechnik, L-Acoustics, Yamaha, DiGiCo, Avid, MA Lighting, ETC, ChamSys, Obsidian Control Systems, Global Truss, TW Audio und HK Audio.

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19. und 20. Mai

Schwerpunkt auf Pro Audio, Networking und Licht. In dieser Phase öffnet auch die kostenlose Expo. Zusätzlich finden Line-Array-Demonstrationen auf dem PA-Playground statt, bei denen verschiedene Systeme im direkten Vergleich getestet werden.

22. und 23. Mai

Alles rund um In-Ear-Monitoring: Workshops und Seminare richten sich sowohl an Musiker als auch an Techniker. In der Expo-Area sind entsprechende Hersteller vertreten.

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26. und 27. Mai

Fokus auf Mikrofone. Hier geht es um praktische Anwendungen, unterschiedliche Mikrofontypen und deren Einsatz auf der Bühne oder im Studio. Auch hier sind entsprechende Hersteller in der kostenlosen Expo-Area vor Ort.

29. und 30. Mai

Abschluss mit Lautsprechern, Licht- und Videotechnik. Neben weiteren kostenlosen Schulungen gibt es große Demonstrationen von PA-Systemen auf dem PA-Playground und Vorstellungen neuer Produkte.

Thomann Live Days mit viel Praxis und direktem Austausch

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Messen liegt vor allem im Aufbau der Inhalte, denn viele Programmpunkte sind nicht nur kostenlos, sondern auch praxisnah ausgelegt. Technik wird bei den Thomann Live Days also nicht nur gezeigt, sondern auch direkt in einem realistisch Umfeld eingesetzt. Teilnehmer können Fragen stellen, Dinge ausprobieren und sich mit anderen Besuchern und den Herstellern austauschen.

Besonders die Demonstrationen auf dem extra aufgebauten PA-Playground stechen meiner Meinung nach hervor, denn hier werden große PA-Systeme von führenden Herstellern unter realistischen Bedingungen präsentiert. Solche Direktvergleiche auf Profi-Niveau bekommt man in dieser Form nur selten zu hören. Auch der persönliche Kontakt spielt natürlich eine große Rolle. Zwischen den vielen kostenlosen Workshops, an den Ständen in der Expo-Area oder im Außenbereich ergeben sich sicher viele interessante Gespräche.

Thomann Live Days als Alternative zur klassischen Messe

Statt auf eine klassische Messe mit kurzen Gesprächen und einem dichten Programm zu setzen, entsteht mit den Thomann Live Days also ein recht ausgedehntes Event. Die Kombination aus kostenloser Expo, vielen frei zugänglichen Workshops und Seminaren und vertiefenden Trainings macht die Veranstaltung für unterschiedliche Zielgruppen interessant.

Musiker können sich beispielsweise mit In-Ear-Systemen oder Mikrofonierung beschäftigen, Techniker finden Inhalte zu Beschallung und Licht und auch für Veranstalter oder Rental-Firmen gibt es vielen relevante Themen. Mehr Informationen und den genauen Zeitplan gibt es auf der Website der Thomann Live Days.