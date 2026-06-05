Eventide lässt die Bombe platzen

Nanu, was haben wir denn da? Nachdem vor zwei Tagen aufgrund eines Leaks das Gerücht von einem neuen Eventide H9 Harmonizer Gen2 die Runde machte, hat Eventide die Bombe platzen lassen und nun das neue Multieffektpedal auch offiziell auf seiner Homepage vorgestellt.

Der neue Eventide H9 Harmonizer Gen2

Der Eventide H9 Harmonizer Gen2 beerbt den Eventide H9 als einen der beliebtesten Multieffektprozessoren überhaupt und vereint als 2. Generation Features des H9 Max, des H90 sowie eine komplett neu designte Oberfläche.

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User des ersten H9 werden vermutlich Luftsprünge machen, denn die Bedienung der ersten Generation war nicht gerade leicht. Die Navigation auf dem Gerät und die Einstellung der verschiedenen Effektparameter wurde von vielen als absolute Zumutung empfunden.

Gut, dass man beim Eventide H9 Harmonizer Gen2 schon auf den ersten Blick mehr Knöpfe und Regler erkennen kann! Es gibt ein neues 2,5-Zoll-Display, das von vier Button-Pads und drei sogenannten Quick Knobs samt großem Navigations-Poti flankiert wird. Über diese Bedienelemente lässt sich direkt am Gerät zwischen dem Select-, Bank- und dem bühnenoptimierten Perform-Mode wechseln – alles ohne App.

Das klangliche Spektrum deckt natürlich wieder alles von erstklassigen Pitch-Shifting- und Harmonizer-Effekten über Modulationen, Delays und Reverbs bis hin zu komplexen Synthesizer-Sounds ab. Mit über 74 Algorithmen und über 1000 Presets beinhaltet der neue H9 Harmonizer Gen2 die komplette Soundbibliothek des H90 und des H9 Max.

Außerdem bringt das Gerät die hochauflösende SIFT-Technologie für das polyphone Pitch-Shifting und die Harmonizer+ Vocal Suite.

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Anschlussseitig ist das Pedal bestens für Bühne und Studio gerüstet. Die Stereo-I/Os verarbeiten wahlweise Instrumenten- oder Line-Signale und erlauben ein flexibles Routing. Ergänzt wird das Interface durch MIDI-Konnektivität, USB-C sowie Buchsen für ein Expression-Pedal oder zusätzliche Fußschalter. Außerdem soll mit einem zukünftigen Update auch Bluetooth zur Verfügung stehen.

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Wann ist der neue H9 Harmonizer Gen2 erhältlich?

Der neue Eventide H9 Harmonizer Gen2 sieht wirklich schick aus und scheint eine absolut sinnvolle Nachfolge des Vorgängers zu sein. Laut Eventide kann das Pedal ab jetzt für 599 US-Dollar vorbestellt werden, offizieller Verkaufsstart ist der 24. Juni 2026. Wir dürfen gespannt sein, wie die Preise auf dem deutschen Markt sind.