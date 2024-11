Eventide H90 Dark Harmonizer, neues Effektpedal

Ihr habt kürzlich auch das Valeton GP-200 getestet. Bitte vergleicht beide Geräte mal detailliert und unvoreingenommen, ohne auf Preis, Name und Herkunft zu schauen. Klang, Umfang und Kombinationsmöglichkeiten der Effekte, Ausstattung des Nutzerinterfaces auf Hard- und Softwareebene, Ausstattung mit Anschlüssen, Routing (extern und intern), mechanische Qualität. Schraubt für den letzten Punkt die Geräte auch mal auf! Macht mal Nahaufnahmen, die zeigen, wie die Buchsen und Taster intern realisiert sind. Zeigt die verwendeten DSP’s und Wandler, findet raus, was die leisten und was sie kosten…

Der „Test“ des H90 ist bisher nur eine Produktvorstellung, die weniger Infos enthält, als die Website des Herstellers. Mir fehlen immer detailliertere Infos, was mit dem Gerät möglich ist und was fehlt.

Eventide hat zB sehr gute Delays und Modulationseffekte. Aber kann man beides so kombinieren, dass ein Modulationseffekt auf den Repeats des Delays liegt? Das machte das TC Electronic G-Major 2 vor gefühlt tausend Jahren interessant. Der Modus nannte sich „serial2“ und ist natürlich rein auf Softwareebene realisierbar, es war damals nur ein kleines Update des technisch ganz ähnlichen G-Major 1 aus dem letzten Jahrtausend. Ich würde ja fast wetten, dass das H90 das nicht kann.

Und was bedeutet es eigentlich, dass das Gerät vier Eingänge hat, aber nur zwei Effekte zugleich erzeugen kann? Kann ich zwei Stereo Synthesizer also durch die gleiche Kombi von Delay und Reverb schicken? Toll. Nicht. Oder kann man beiden Synth wenigstens je einen Effekt zuweisen, unabhängig voneinander?

Es gab auch mal Effektgeräte mit vier Eingängen, die konnten unabhängig voneinander vier Monoeffekte erzeugen. DaswissendiejungenLeutevonheutegarnichtmehr.