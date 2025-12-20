Neuer Granular-Algorithmus für das Effektpedal

Seit Erscheinen des Harmonizer-Pedals Eventide H90 haben die Entwickler dem Gerät regelmäßig neue Updates spendiert. Mit der ab sofort erhältlichen Version bekommt der H90 nun einen neuen Granular-Algorithmus spendiert.

Eventide H90 – Granular Algorithmus

Der neue granulare Algorithmus erweitert den Funktionsumfang des H90 deutlich und bringt allerhand neue Sounds für Live-Auftritte, Sounddesign und Produktionen mit sich.

ANZEIGE

Der neue Algorithmus umfasst die vier Versionen Cosmic Web, Glitch, GrainMod und Stutter.

Cosmic Web kombiniert umgekehrt gepitchte Grains mit klassischem Eventide-Hall für tiefe Delays und Pad-artige modulierte Räume.

Bei Glitch dreht sich alles um das Schneiden, Verzerren und rekonstruieren mit Hilfe von drei unterschiedlichen Glitch-Typen. Jeder dieser drei Typen arbeitet unabhängig von den anderen, lässt sich mit den anderen zwei aber kombinieren.

GrainMod bietet drei unabhängige LFOs, die die Parameter Trigger-Rate, Grain Duration und Filter steuern und dafür sorgen, dass sich der Klang ständig weiterentwickelt.

Der klassische Effekt Stutter erlaubt das Erstellen von Burst-Patterns samt genauer Kontrolle über Timing und Subdivision.

Die folgenden zwei Videos zeigen sehr gut die Möglichkeiten des neuen Algorithmus. Weitere Klangbeispiele findet ihr hier.

Mit einem Update über die H90 Control Software App könnt ihr euch den Algorithmus kostenlos auf euer Pedal laden.

ANZEIGE

Auch für den Eventide H9000 ist dieser Algorithmus ab sofort erhältlich, wobei der H9000 Gen1 DSP lediglich zu den zwei Versionen Cosmic Web and GrainMod kompatibel ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eventide Harmonizer+

Bereits im Jahr 1975 erfand Eventide mit dem H910 den Harmonizer und hatte damit einen großen Einfluss auf die Musikproduktion der letzten Jahrzehnte.

Die Harmonizer+ Effekt-Sammlung, die bisher exklusiv dem Top-Produkt H9000 vorbehalten war, erweitert die wachsende Plattform des H90 um neue Vocal-Effekte. Die ersten beiden Algorithmen – VocalTune und VocalShift – fügen Tools zur Tonhöhenkorrektur, Harmonisierung und kreativen Vocal-Transformation hinzu und machen den Eventide H90 damit noch vielseitiger für den Bühnen- und Studioeinsatz.

Eventide VocalTune

Von subtilen Tonhöhenkorrekturen bis hin zu experimentellen Klangtexturen ist VocalTune für den Eventide H90 ein Tool zur Stimmverbesserung. Eine Skalenquantisierung soll feine einwandfreie Tonhöhenkontrolle sorgen, Tonhöhen- und Formantenformung sowie Gate- und Kompressionsregler ermöglichen es dazu die Stimme zu formen.

Eventide VocalShift

Mit VocalShift lässt sich die eigene Stimme in einen lebendigen Chor verwandeln. Von subtilen Verdopplungen bis hin zu größeren Vokalensembles mit drei verschiedenen Stimmen sowie mit Tonhöhenkontrolle und Formant pro Stimme, verspricht Eventide hierfür ein großes Einsatzgebiet. Als Highlight nennt Eventide hier eine intelligente Tonleitererkennung sowie Pitch Glides und Pitch Holds.

Neben den zwei neuen Algorithmen für den Eventide H90 hat auch die H90 Control Software für Mac, PC und iPad eine Überarbeitung erhalten. So sollen durch eine Gruppierung von Parametern verwandte Einstellungen stets griffbereit sein, während die Algorithmus- und Preset-Auswahl neu gestaltet wurde.

Alle weiteren Informationen zum Update bekommt ihr hier. Und alle Infos zum H90 bekommt ihr in unserem Test.