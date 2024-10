Knallharte Fuzz-News in BVB-Farben

Mit dem Eventide Knife Drop Fuzz präsentiert der Hersteller ein Octa-Fuzz aus dem Lehrbuch. Knallersounds, die einem Jack White würdig sind.

Herrlich kaputte Sounds verspricht das Eventide Knife Drop Fuzz. Wenn man sich das Demovideo anschaut, das unten im Artikel verlinkt ist, kommen einem direkte Assoziationen zu Jack White.

Eventide Knife Drop Fuzz E-Gitarren Effekt

Bei diesem Effektpedal geht’s um mehr als einen reinen, klassischen Gitarreneffekt. Hier kommt ein Synth-Sound ins Spiel, der uns eine kreative Spielwiese bietet. Solche Sounds sind immer irgendwo zwischen „Warum das denn“ und „grandios geil“ angesiedelt, je nachdem, wie der User tickt.

Beim Eventide Knife Drop Fuzz handelt es sich um ein Sub-Octave-Fuzz, das mit fünf Presets im Gepäck geliefert wird, die von Jack White programmiert wurden. Das ist schon mal ein Grund, etwas genauer hinzuschauen.

„Born from the darkest depths of analog synthesis and raised on a diet of pure voltage, Knife Drop unleashes earth-shaking sub-octave fuzz and sinister analog synth tones. It’s the same bone-rattling distortion that has haunted Jack White’s legendary sound, now evolved into something even more terrifying“

Wow, ich bin gespannt. Technisch gesehen haben wir es hier mit einer ADSR-ähnlichen Hüllkurve zu tun, die die Cutoff-Frequenz eines Tiefpassfilters mit einstellbarer Attack, Resonanz und Cutoff steuert. ADSR steht für Attack, Decay, Sustain und Release, vier Parameter, die zusammen eine Hüllkurve ergeben. Sehr schön wird das hier erklärt,

Das Pedal selbst hat die typischen Maße eines Eventide-Pedals, zwei Fußtaster entscheiden über Bypass und die Zuschaltung der Oktave. Drei Regler mit 2nd-Funktion übernehmen die Einstellung der Parameter. Die Bedienung erscheint auf den ersten Blick nicht so ganz einfach, aber das habe ich bei UltraTap und MicroPitch auch gedacht. Also erstmal locker durch die Hose geatmet und die Videos angeschaut, denn da werden die Fähigkeiten des Pedals auf angenehme Art und Weise deutlich.

Ganz günstig ist der Spaß nicht, 379 € soll das Eventide Knife Drop Fuzz kosten. Dafür erhält man aber einen sehr speziellen Sound, den einem so schnell keiner nachmacht. Lieferbar ist das Pedal ab sofort, ich bin gespannt auf eure Ideen und Gedanken zu diesem echt abgefahrenen Pedal.

