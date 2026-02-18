Magic Mouse kehrt zurück!

Mit Eventide Music Mouse lässt Eventide Audio eine Musik-Software aus den 1980er Jahren neu aufleben, bei der Melodien und Akkorde mit der Computermaus erzeugt werden.

Eventide Magic Mouse

Die Erfinderin von Magic Mouse ist Laurie Spiegel. Die Musikern und Erfinderin interessierte sich in den 1980er Jahren sehr dafür, was mit den aufkommenden Personal-Computern möglich ist und stellte die Computermaus, die ja auch heute noch ein wesentlicher Bestandteil jedes Computers ist, in den Vordergrund. So ermöglichte es die simpel aufgebaute Magic Mouse Software Melodien, Akkorde und Arpeggios mit Mausbewegungen zu erzeugen.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Konzept hat Eventide Audio, die die Software ab sofort zum Einführungspreis von 19,- US-Dollar anbieten, nichts geändert. Einige Optimierungen gab es jedoch und auch die Optik hat Eventide Audio ins Jahr 2026 portiert.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Magic Mouse machen. Weitere Videos, die u.a. zeigen wie man Magic Mouse mit Effekt-Plug-ins kreativ einsetzen kann, findet ihr auf der Eventide Website.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Magic Mouse ist als Standalone-App konzipiert, lässt sich über MIDI aber auch in eine DAW einbinden. Auch ist es möglich, Parameter über Keyboard-Shortcuts von einem Keyboard Controller aus zu steuern.

Bis zu vier Noten kann die Software gleichzeitig wiedergeben, dazu sind bis zu 10 Pattern-Sequenzen nutzbar. Vier rhythmische Modi, Chord, Arpeggio, Line und Improv(isation), erlaubt Magic Mouse und auch harmonisch gibt es mit sechs verschiedene Modi reichlich Auswahl.

Als schönes Extra hat Eventide die Software um einige Synthesizer-Presets von Laurie Spiegel erweitert. Diese stammen aus ihren Yamaha DX7- und TX7-Patches.

Eventide Magic Mouse lässt sich unter macOS und Windows als Standalone-Software einsetzen. Der Einführungspreis gilt bis zum 30.04.2026. Danach wird die Software 29,- US-Dollar kosten.