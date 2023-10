Eventide Riptide Dual Voice – Uni Vibe

Eventide präsentieren das Riptide

Eventide präsentiert: Riptide – Ein Pedal, das die Vergangenheit mit der Zukunft vereint

Eventide, ein bekannter Name für uns Gitarreros und Effektliebhaber, hat mit dem „Riptide“ ein neues Gitarrenpedal herausgebracht, das nicht nur sexy aussieht, sondern auch im aktuellen Eventide Pedalformat daherkommt. Doppelpack plus Doppelpack: Zwei Uni Vibes, zwei Overdrives bietet das Riptide und scheint vom Konzept recht einmalig.

Das Riptide wird als „Türkiser Vibe-Generator und Ankratzer“ beschrieben und liefert eine frische Brise der Sechziger-Vibes. Wie gesagt: Ausgestattet mit zwei separaten Uni-Vibe-Effekten und Overdrives verpackt in einem auffälligen türkisfarbenen Gehäuse, verspricht dieses Pedal sowohl in Sachen Design als auch in seiner Funktionalität eine Menge Klangoptionen für alle, die sich für 60s Weirdness oder psychedlische Modulation begeistrn können.

Ein gern gesehenes Highlight ist die Möglichkeit, bis zu fünf verschiedene Presets zu speichern und zu laden. So können Gitarristen je nach Stimmung und Songauswahl im Handumdrehen den gewünschten Sound abrufen ohne aufwendige MIDI-Implementierungen durchzuführen.

Ein weiteres durchdachtes Designmerkmal des Riptide ist die Flexibilität in der Reihenfolge der Effekte. Man kann wählen, ob man zuerst den Uni-Vibe-Effekt und dann den Overdrive oder umgekehrt will – und beides fördert eine ganze Klangpalette zutage, die für alle Stratocaster und Telecaster Liebhaber im Speziellen gut funktionieren können. Die Klangbeispiele gefallen gut: Leben, wabern und wirken analog und Vintage-authentisch.

Die einzige mögliche Kritik? Eventide hat sich für einen Mini-USB-Anschluss entschieden, während viele in der Branche bereits auf das modernere USB-C-Format umgestiegen sind. Dies mag für einige eine kleinere Unannehmlichkeit sein, insbesondere wenn sie nach kompatiblen Kabeln suchen. Aber das mag man den Jungs von Eventide nachsehen.

Interessenten können das Eventide Riptide für 379 Euro bei Thomann erwerben.

Mit solch einer eigensinnigen Kombination aus Retro-Vibes und moderner Technologie ist das Eventide Riptide bestimmt ein potentieller Hit. Generell haben Eventide in jüngster Vergangenheit mit den Pedalen ihrer neuen Pedalreihen die großen Schlachtschiffe der Vergangenheit hinter sich gelassen und tolle Akzente setzen können. Freuen uns darauf, das schöne Teil bald zu testen.