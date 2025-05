Bezahlbares Kraftpaket

Wer auf der Suche nach einem kompakten, aber kraftvollen Gitarrenverstärker ist, sollte einen Blick auf den EVH 5150 Iconic EL34 werfen. Mit nur 15 Watt Leistung und einem 1×10-Zoll-Lautsprecher bringt dieser Amp ordentlich Dampf auf die Bühne, eignet sich aber auch perfekt für Proberaum oder Studio.

EVH 5150 Iconic EL34 15 Watt Gitarrenverstärker

Was macht den EVH 5150 Iconic EL34 so spannend? Das sind ganz klar die zwei Kanäle, die per Fußschalter abrufbar sind, sowie die EL34-Endstufenröhren, die für ihren charakteristischen, warmen und druckvollen Klang bekannt sind. Das Ergebnis dürfte ein fetter, druckvoller Ton sein, der sich wunderbar für alle Spielarten des Rock eignet. Dank seiner kompakten Bauweise aus MDF und der Verwendung eines 10″ Celestion Speakers dürfte der Amp ziemlich Alarm machen, ohne gleich auseinanderzufallen.

Die Bedienung? Die erscheint einfach und intuitiv. Mit Reglern für Gain, EQ und Master je Kanal kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Richtig gut gefällt mir der „Burn-Schalter“, der dem Overdrive noch mal so richtig den Eddie erklärt. Ein Resonance-Regler sorgt für aufgeräumte Mitten und das Beste: Der Amp ist laut genug, um die Nachbarn nachhaltig zu verärgern.

Kurz gesagt: Der EVH 5150 ist ein echtes Allround-Talent für alle, die auf der Suche nach einem handlichen, aber kraftvollen Verstärker sind. Für den Preis bekommt man hier eine Menge Sound-Action in einem schicken Paket. Ein echter Geheimtipp für alle, die auf den klassischen Sound von Eddie Van Halen stehen!

Mit einem Straßenpreis von 659 € bekommt er schon mal das Prädikat „Affordable Beast“ von mir. Ich hoffe, ich bekomme einen zum Test. Lieferbar ist der EVH 5150 Iconic EL34 sofort, ein offizielles Promo-Video gibt es leider nicht, also müssen wir uns noch etwas gedulden, bis jemand das Biest kauft und endlich mal was adäquates hochlädt.