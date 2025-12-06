EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo, Gitarrenamp

Klingen wie Eddie, aber digital!

Eddie Van Halen prägte mit der 5150-Serie über Jahrzehnte den Sound moderner Rock- und Metalproduktionen. Mit dem EVH 5150III 1×12 Combo bringt EVH nun eine digitale Neuinterpretation dieses Klassikers auf den Markt, mit dem Ziel, den typischen 5150-Sound in einem leichteren, vielseitigeren Format verfügbar zu machen. Dabei richtet sich das Modell klar an Live- und Studioanwendungen gleichermaßen.

EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo

Beim EVH 5150III Hypersonic handelt es sich um einen digitalen Modeling-Combo, der den bekannten 5150III 6L6 Röhrencombo realistisch nachbilden soll. Eine leistungsstarke digitale Endstufe simuliert den Headroom und die Dynamik des Originals, allerdings mit einer erheblichen Gewichtseinsparung (nur 17,75 kg) und erweiterter Funktionalität. Klanglich deckt der Amp ein breites Spektrum von glasklarem Cleansound über bissigen Crunch bis hin zu High-Gain-Lead ab.

Der EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo kommt in einem geschlossenen mit Tolex bezogenen 11-lagigen Sperrholzgehäuse welches für Druck und Projektion sorgen soll. Speakerseitig kommt ein 12″ Celestion EVH G12H 30W aus der Anniversary-Serie zum Einsatz.

Der Amp bietet drei Kanäle (Clean, Crunch, Lead) mit jeweils eigenständigen Reglern für Gain, Low, Mid, High, Volume sowie einem separaten Noise-Gate-Trim pro Kanal. Auffällig ist, dass die Regler für Kanal 1 und 2 per Doppelstockpotis übereinander liegen. Die kanalunabhängigen Noise Gates gehören zu den zentralen Neuerungen und ermöglichen präzise Kontrolle bei hohen Gain-Settings. Zusätzlich ist ein Reverb integriert.

Auf der Rückseite finden sich neben Power- und Mute-Schalter eine variable Leistungsdämpfung mit fünf Attenuator-Stufen bis zur Maximalleistung von 50 Watt, ein Kopfhörerausgang mit 6,3mm Klinkenbuchse, MIDI-In, USB-C für Firmware-Updates, der Anschluss für den mitgelieferten 5-Button-Fußschalter (er dient neben der Kanalauswahl als Wahlschalter für Reverb und Effektloop), ein serieller Effektweg sowie ein regelbarer Line-Out mit symmetrischem XLR-Ausgang mit integrierter IR-Boxensimulation, ergänzt durch Ground-Lift und Cab-Sim-Select. Damit beherbergt der EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo alle wichtigen Features, die einen Amp heutzutage für den flexiblen Einsatz zwischen Bühne, Studio und Wohnzimmer ausmachen.

Preis und Verfügbarkeit

Der EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo ist in den Farben Schwarz und Ivory erhältlich und kostet bei Thomann 1.549,- Euro,