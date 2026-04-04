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EVH 5150III Hypersonic 6L6 212, Gitarrenamp

Der Eddie Sound jetzt auch als digitaler 2x12 Combo

4. April 2026
EVH 5150III Hypersonic 6L6 212

EVH 5150III Hypersonic 6L6 212

Mit dem EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 bringt die Tochterfirma von Fender eine größere 2×12 Combo-Variante als Alternative zum 2025 vorgestellten EVH 5150III Hypersonic 6L6 1×12 auf den Markt. Der digitale Gitarrenverstärker kommt jetzt also mit zwei Celestion-Speakern.

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Der EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 Combo

Der EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 ist die digitale Version des EVH 5150III 6L6 Vollröhrencombos. Der Gitarrenverstärker, der wie der 1×12 Combo mit massig digitaler Prozessor-Power daherkommt, verfügt jetzt über zwei 12″ Celestion EVH G12H 30W Anniversary-Speaker.

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EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 Bedienfeld

Beim EVH 5150III Hypersonic simuliert eine leistungsstarke digitale Endstufe den Headroom und die Dynamik des Originals  bei nur 17,75 kg und erweiterter Funktionalität. Klanglich deckt der Amp ein breites Spektrum von glasklarem Cleansound über bissigen Crunch bis hin zu High-Gain-Lead ab.

Der EVH 5150III Hypersonic kommt in einem geschlossenen, mit Tolex bezogenen 11-lagigen Sperrholzgehäuse, welches für Druck und Projektion sorgen soll.

Der Amp bietet drei Kanäle (Clean, Crunch, Lead) mit jeweils eigenständigen Reglern für Gain, Low, Mid, High, Volume sowie einem separaten Noise-Gate-Trim pro Kanal. Die Regler für Kanal 1 und 2 liegen per Doppelstockpotis übereinander. Die kanalunabhängigen Noise Gates ermöglichen präzise Kontrolle bei hohen Gain-Settings. Zusätzlich ist ein Reverb integriert.

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EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 mit Fußschalter

Auf der Rückseite finden sich eine variable Leistungsdämpfung mit fünf Attenuator-Stufen bis zur Maximalleistung von 50 Watt, ein Kopfhörerausgang mit 6,3mm Klinkenbuchse, MIDI-In, USB-C für Firmware-Updates, der Anschluss für den mitgelieferten 5-Button-Fußschalter, ein serieller Effektweg sowie ein regelbarer Line-Out mit symmetrischem XLR-Ausgang mit integrierter IR-Boxensimulation, ergänzt durch Ground-Lift und Cab-Sim-Select.

Damit beherbergt der EVH 5150III Hypersonic 1×12 Combo alle wichtigen Features, die einen Amp heutzutage für den flexiblen Einsatz zwischen Bühne, Studio und Wohnzimmer ausmachen. Für alle, die es etwas kleiner mögen, gibt es natürlich immer noch die 1×12″ Combo-Variante.

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Preis und Verfügbarkeit

Der neue EVH 5150III Hypersonic 6L6 212 Combo kostet ca. hundert Euro mehr als der kleinere Amp. Bei Thomann bekommt man ihn ab sofort für 1.649,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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