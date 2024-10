Eddies Sternchen in Silverburst

Die EVH Star T.O.M. im limitierten Silver Burst ist eine Reissue der Gitarre, die Eddie neben der Frankenstrat genutzt hat.

Eddie Van Halen und seine Gitarren… Das ist eine lange Geschichte und soll an anderer Stelle erzählt werden. Aber das Original der hier vorgestellten EVH Star T.O.M. Limited Edition ist einer dieser Sonderfälle, in denen man mal eine kurze News verfassen muss.

EVH Star T.O.M. Limited Edition

Die „Star“ ist eine der Lieblingsgitarren von Eddie und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte seiner Gitarren auseinandersetzt, kommt man irgendwann zwangsläufig auf die deutsche Kultfirma Rockinger Guitars. Atze Rockinger – oder Dieter Gölsdorf, wie er richtig heißt – ist einer der Pioniere der Custom Shop-Idee und das True Tune Tremolo war dem Floyd Rose in meinen Augen sogar deutlich überlegen.

Auf jeden Fall sagt die Legende (bzw. die Rockinger-Story), dass Eddie das True Tune Tremolo mochte, aber eben ein gewisser Floyd R. ein bisschen zu tricky war und das Patent für das Locking Tremolo einheimste. Aus dieser Zeit gibt es aber noch ein Foto, das Eddie mit einer Rockinger Starshape zeigt, die von einem True Tune Tremolo geziert wurde.

Aber nun zum Thema. Die EVH Star T.O.M. Limited Edition verfügt nun über eine Tune-O-Matic Bridge, wo früher ein Floyd Rose werkelte. Dem Korpus aus Linde wohnt ein einsamer EVH Wolfgang Steg-Humbucker inne, also alles in bester Eddie-Manier.

Der Hals aus Quater-Sawn Ahorn mit Ebenholz Griffbrett trägt 22 Jumbo Bünde bei einer klassischen Fender-Mensur von 648 mm. Der Sattel ist ein Graph Tech TUSQ XL. Die Truss Rod ist netterweise über den Korpus zugänglich und kann in beide Richtungen verstellt werden.

Als einziger Regler ist ein Volumen-Poti verbaut. Klar, ein einzelner Pickup benötigt keinen Wahlschalter. Ein Splitting des Humbuckers ist nicht möglich, aber wäre wohl auch nicht in Eddies Sinne. Wer mag, kann das ja mit wenigen Handgriffen und einem Lötkolben selbst erledigen. Immerhin gibt’s einen „Treble Bleed Circuit“, der Höhenverluste verhindert, wenn man das Volumen-Poti runterdreht. Zusätzlich gibt es einen Killswitch am unteren Korpushorn.

Die Explorer-Kopfplatte nimmt die Form des Stars in grandioser Art und Weise auf, am Design der EVH Star T.O.M. Limited Edition gibt’s nix zu meckern. Auch beim Preis nicht, der liegt 1.299 USD und sollte, wenn der Gerät in Deutschland verfügbar ist, etwa das Gleiche in Euro kosten.

