Die Wolf-Gang bekommt neue Mitglieder

Die EVH Wolfgang Std T.O.M mit Tune-O-Matic Bridge erweitert die beliebte Serie um drei Modelle ohne Vibratosystem in unterschiedlichen Farben.

Wer das Design und den Klang der Evh Wolfgang Gitarren mag, sich aber aufgrund des verbauten Floyd Rose Vibratosystems bislang nicht so recht damit anfreunden konnte, dürfte jetzt spontan den Boden seines Portemonnaies abgrasen, ob es sich da nicht doch vielleicht ein paar Talerscheine gemütlich gemacht haben und jetzt gern ausgegeben werden wollen.

3 neue Modelle der EVH Wolfgang Std. T.O.M mit Hardtail

Der Korpus der Instrumente besteht aus Linde, der Hals aus geröstetem Ahorn. Die drei neuen Farben sind recht unspektakulär, aber zum einen sehr beliebt und zum anderen zu diesem Modell auch einfach verdammt gut passend. Wobei ich allerdings sagen muss, dass das EVH Wolfgang Std T.O.M Modell in Sea Foam Metallic schon rattenscharf aussieht und durchaus Begehrlichkeiten weckt.

Das ist eine konsequente Rockgitarre ohne Schnick, ohne Schnack, aber mit viel gutem Sound und grandioser Bespielbarkeit, insbesondere der Hals mit seinem „Wolfgang Backshape“ fühlt sich gut an. Ausgestattet mit 22 Jumbo Bünden und einem Compound-Radius bekommt man hier für schmales Geld ein professionelles Instrument

Die Pickups sind Eigenentwicklungen von Evh, die ja bekanntermaßen unter dem Dach von Fender produziert werden. Das erklärt natürlich auch stellenweise den günstigen Preis, die drei hier vorgestellten Modelle werden für 589 € über den Ladentisch gereicht.

Die wesentlichste Neuerung ist ja nun hier das Fehlen eines Vibratosystems, umso mehr Augenmerk legen wir also auf die Tune-O-Matic Bridge. Bei dieser handelt es sich um eine Compensated Bridge, die für bessere Intonation sorgt.

Das Modell in Cream White kann bereits bestellt werden, ist allerdings erst in etwa 2 Monaten lieferbar. Die Modelle in Gloss Black und Sea Foam Metallic folgen hoffentlich bald.