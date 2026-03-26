Excite Audio Bloom Ensemble Strings, Plug-in

Streicher für Pop bis Hip-Hop

Excite Audio Bloom Ensemble Strings ist ein Plug-in, das Streicher für den unkomplizierten, schnellen Einsatz in Pop-, EDM-, Ambient- und Hip-Hop-Produktionen liefert.

ANZEIGE

Excite Audio Bloom Ensemble Strings

Wie alle Plug-ins der Bloom-Serie sind auch die Ensemble Strings Sample-basiert und verfügen über einen internen Sequencer, Effekte und abgestimmte Makro-Controller.

Neben Ensemble-Sounds in unterschiedlichen Zusammenstellungen und Spielweisen gibt es auch Kontrabässe, Celli und Violinen als Soloinstrumente sowie atmosphärische Texturen und Drones.

Die Patches werden aus einem Pool in 14 Slots geladen, wo sie entsprechend einer gewählten Tonhöhe aufeinander abgestimmt werden, zum Host-Tempo synchronisiert und sich in Kombination spielen lassen. Über 10 Modifier Keys lassen sich die Samples in Echtzeit variieren.

Für die Samples gibt es eine Edit-Page, um sie mit Parametern wie Speed, BPM Warp, Formant usw. anpassen zu können. Außerdem lassen sich eigene Samples in das Plugin laden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der interne Sequencer besitzt 14 Spuren. Zusätzlich zu den Noten-Triggern können auch Parameter wie Velocity, Probability, Attack, Release automatisiert werden. Über die Main-Page sind vier Makros sowie drei Effekte und ein HP/LP-Filter erreichbar. Die Effekte Noise, Delay und Reverb bieten jeweils mehrere Algorithmen und können über die Edit-Page eingestellt werden.

Excite Audio Bloom Ensemble Strings ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX und als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar Bis zum 30. April 2026 gilt ein Einführungspreis von 38,68 Euro für die Vollversion bzw. 18,84 Euro für die Lite-Version. Danach kostet das Plug-in 58,51 Euro bzw. 28,76 Euro (alle Preise umrechnungsbedingt).