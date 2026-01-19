Excite Audio Bloom Palette Modular, Plug-in

Grooves mit Modular-Sounds

Mit Bloom Palette Modular erweitert Excite Audio die Bloom-Serie um ein Plug-in, das Samples aus einem Modularsystem in triggerbaren Sequenzen zusammensetzt. Das Konzept ist auf schnelle, aber flexible Ergebnisse ausgelegt.

Excite Audio Bloom Palette Modular

Die Engine von Bloom ist eine Kombination aus Sample-Playback, Sequencer und Effekten. Für Bloom Palette Modular wurden Samples mit unterschiedlichen Eurorack-Modulen erzeugt, u. a. von Make Noise, ALM, Mutable Instruments, Pittsburgh Modular etc. Die Library des Plug-ins beinhaltet 250 Samples (112 in der Lite-Version).

Es ist aber auch der Import von eigenen Samples möglich. Alle Samples lassen sich in einem Editor mit mehreren Funktionen bearbeiten, darunter Hüllkurve, Abspielrichtung, Geschwindigkeit.

Für ein Set lassen sich 14 Samples in Slots laden, die mit den weißen Tasten eines angeschlossenen Keyboards gespielt werden können. Über 5 schwarze Tasten lassen sich Sequenzen mit MIDI-Noten einstarten. Die Sequenzen bestehen aus 14 Spuren, die die Sample-Slots spielen. Zusätzlich zu den Noten-Triggern können auch Parameter wie Velocity, Probability, Attack, Release automatisiert werden.

Mit 5 weiteren schwarzen Tasten auf dem Keyboard lassen sich Modifier punktgenau triggern, die die Sequenzen z. B. mit halber oder doppelter Geschwindigkeit abspielen.

Über die Main-Page sind vier Macros für drei Effekte und ein HP/LP-Filter erreichbar. Die Effekte Noise, Delay und Reverb bieten jeweils mehrere Algorithmen und können über die Edit-Page eingestellt werden.

Excite Audio Bloom Palette Modular ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Die Vollversion wird bis zum 28.2.2026 zum Einführungspreis von 38,68 Euro angeboten, danach kostet sie 58,,51 Euro (umrechnungsbedingt).

Es gibt auch eine Lite-Version mit weniger Samples und ohne Edit-Page für 18,84 Euro bzw. 28,76 Euro.