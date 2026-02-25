Excite Audio Evolve Air, Plug-in

4 Layer für Ambiences

Excite Audio Evolve Air ist ein weiteres Plug-in der Evolve-Serie. Diesmal wurde das Plug-in mit Samples für atmosphärische Klänge und Blasinstrumente bestückt, die mit VA-Oszillatoren gemischt und vielseitigen Effekten bearbeitet werden können.

Excite Audio Evolve Air

Evolve Air bietet 250 Presets mit Vocal Phrases, Ghostly Pads, Foggy Melodic Motifs und Cinematic Spaces, Die Presets bestehen aus vier Layern, die wahlweise ein Sample abspielen oder einen VA-Oszillator aufrufen können. Es lassen sich auch eigene Samples in das Plug-in laden Mithilfe eines XY-Pads kann zwischen den vier Layern übergeblendet werden.

Das Plug-in verfügt über 12 Modulationsquellen, die entweder per Drag&Drop oder über eine Matrix (mit mehr Einstellmöglichkeiten) ihren Zielen zugewiesen werden können. Dazu gehören sechs Hüllkurven, zwei LFOs und das XY-Pad.

Vier Makroeffekte formen den Sounds von Air. Mist fügt Noise hinzu, Drift schichtet zwei Layer für subtile Tonhöhenmodulation und Schwebungen, Frost ist ein Shimmer-Delay und Cloud erzeugt einen langen, gefilterten Hall. Zusätzlich gibt es eine Sektion mit einem Dual-Filter und drei FX-Slots, darunter Bitcrusher, Phaser, Reverb, Chorus usw.

Mit einer Random-Funktion lassen sich Sounds, Parameter und Effekte zufällig einstellen.

Excite Audio Evolve Air ist in den Formaten VST, VST3, AU, AAX und als Standalone-Version (macOS, Windows) erhältlich. Das Plug-in kostet 38,68 Euro (umrechnungsbedingt). Es wird auch eine Lite-Version für 18,84 Euro angeboten, die auf 125 Sounds-Samples begrenzt ist und auf die untere Sektion mit Effekten und Modulationen verzichtet. Von der Lite-Version kann später auch upgegradet werden.