Excite Audio Evolve Velvet, Synthesizer Plug-in

Warm und kuschelig

Excite Audio Evolve Velvet ist ein Sample-basiertes Synthesizer Plug-in, das sich samtig-weichen Klängen verschrieben hat – es kann ja nicht immer laut und kratzig zugehen. Vintage Keyboards, vertraute Akustikinstrument und warme Lo-Fi Texturen bilden die Grundlage der Velvet-Sounds.

Excite Audio Evolve Velvet

Evolve Velvet arbeitet mit der gleichen 32-stimmigen Engine wie das Plug-in Evolve Alloy, daher sind die Features im Grunde identisch. Aber der aus 250 Klangquellen bestehende Sample-Content macht den Unterschied. Evolve Velvet bietet Klänge von Felt Pianos, klassischen Keyboards, Strings, Vintage-Synthesizern etc., die sich für entsprechende Stile wie Lounge, Chillout, Lo-Fi Hip-Hop usw. eigenen.

Das Plug-in besitzt vier Slots, in denen wahlweise ein Sample oder ein VA-Oszillator aufgerufen werden kann. Es lassen sich auch eigene Samples laden. Mithilfe eines X/Y-Pads lässt sich zwischen den vier Layern überblenden. Mit einer Dice-Funktion lassen sich Samples zufällig aus dem Pool auswählen.

Für jeden Sample-Slot gibt es Basisfunktionen wie Abspielrichtung, Tonhöhe, Panorama und Lautstärke. Zur gemeinsamen Bearbeitung gibt es die vier Macro-Funktionen Soften, Warmth, Sway und Hazy, mit denen sich dem Mix aus den vier Klangquellen ein bestimmter Charakter verleihen lässt.

Darauf folgt ein duales Multimode-Filter und drei Slots für Effekte, die sich unterschiedlich anordnen lassen. Für diese ist eine Auswahl an 16 Algorithmen vorhanden. Darunter befinden sich Bitcrush, Phaser, Delay, Reverb usw. Ein zusätzlicher Limiter rundet den Klang ab.

Das Plug-in verfügt über 12 Modulationsquellen, die entweder per Drag&Drop oder über eine Matrix (mit mehr Einstellmöglichkeiten) ihren Zielen zugewiesen werden können. Dazu gehören sechs Hüllkurven, zwei LFOs und das X/Y-Pad.

Excite Audio Evolve Velvet ist ab sofort verfügbar und kostet als Einführungsangebot bis zum 31. Oktober 2025 38,68 Euro (umrechnungsbedingt). Es wird auch eine Lite-Version für 18,84 Euro angeboten, die auf 125 Sounds-Samples begrenzt ist und auf die untere Sektion mit Effekten und Modulationen verzichtet. Von der Lite-Version kann später auch upgegradet werden.