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Expert Sleepers NTX-8CV, MIDI-to-CV/Audio Konverter für Eurorack

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Acht CV-Audio Kanäle über USB-C

29. Juli 2026

Expert Sleepers NTX-8CV

Expert Sleepers NTX-8CV, Audio/CV Multifunktionsmodul¶

Expert Sleepers NTX-8CV ist ein 4-HP-Eurorack-Modul mit drei klar getrennten Funktionsbereichen: USB-MIDI-zu-CV-Konverter, USB-Audio-Interface mit acht DC-gekoppelten Ausgängen sowie CV-Expander für das disting NT – alles in einem kompakten Gehäuse vereint.

Es ist ab sofort bei Thomann für 199.- EUR erhältlich.

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  • USB-MIDI-zu-CV-Konverter – basiert auf dem FH-2-Design; der USB-Port arbeitet gleichzeitig als Class-Compliant-Device (Anschluss an Computer/Tablet) und als USB-Host (direkter Anschluss eines USB-MIDI-Controllers ohne Computer)
  • USB Audio Class – 8 DC-gekoppelte Audio-/CV-Ausgänge; kompatibel mit Silent Way, CV Tools und Bitwig Studio
  • disting-NT-Expander – direkter Anschluss ans disting NT über 10-poliges Flachbandkabel; Daisy-Chaining mehrerer NTX-8CVs möglich, bedeutet bis zu 64 zusätzliche CV-Ausgänge on top der eigenen NT-Ausgänge
  • Formfaktor: 4 HP; Lieferumfang enthält 10-poliges Ribbon-Kabel
  • Superbooth ’26 – zusammen mit dem „Forever“-Modul auf Stand Z240 vorgestellt
  • Preis: 199,- EUR– ab sofort erhältlich

NTX-8CV auf YouTube

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Preis

  • 199,- EUR
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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