Acht CV-Audio Kanäle über USB-C
Expert Sleepers NTX-8CV, Audio/CV Multifunktionsmodul¶
Expert Sleepers NTX-8CV ist ein 4-HP-Eurorack-Modul mit drei klar getrennten Funktionsbereichen: USB-MIDI-zu-CV-Konverter, USB-Audio-Interface mit acht DC-gekoppelten Ausgängen sowie CV-Expander für das disting NT – alles in einem kompakten Gehäuse vereint.
Es ist ab sofort bei Thomann für 199.- EUR erhältlich.
- USB-MIDI-zu-CV-Konverter – basiert auf dem FH-2-Design; der USB-Port arbeitet gleichzeitig als Class-Compliant-Device (Anschluss an Computer/Tablet) und als USB-Host (direkter Anschluss eines USB-MIDI-Controllers ohne Computer)
- USB Audio Class – 8 DC-gekoppelte Audio-/CV-Ausgänge; kompatibel mit Silent Way, CV Tools und Bitwig Studio
- disting-NT-Expander – direkter Anschluss ans disting NT über 10-poliges Flachbandkabel; Daisy-Chaining mehrerer NTX-8CVs möglich, bedeutet bis zu 64 zusätzliche CV-Ausgänge on top der eigenen NT-Ausgänge
- Formfaktor: 4 HP; Lieferumfang enthält 10-poliges Ribbon-Kabel
- Superbooth ’26 – zusammen mit dem „Forever“-Modul auf Stand Z240 vorgestellt
- Preis: 199,- EUR– ab sofort erhältlich
NTX-8CV auf YouTube
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