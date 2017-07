Special: Expressive 3D Controller Instrumente, Teil 1

Elektronische Klänge dynamisch spielbar machen, dieser Aufgabenstellung widmen sich Entwickler von solchen Musikinstrumenten von Anfang an. Schließlich ist Ausdruck ein wesentlicher Bestandteil jeglicher Komposition, ganz gleich ob bei Live-Darbietung oder Studioproduktion für die Konserve. Als Basis dienten gerne Tasteninstrumente. Zunächst wurden für Modulationen Dreh- und Schieberegler eingesetzt, ebenso Pedale und Fußschweller. Später kamen Wheels, Joysticks, Touchpads und allerlei weitere Hilfsmittel dazu.

Einen gewissen Durchbruch erzielte man Anfang der 80er Jahre mit der vom Klavier bekannten Anschlagsdynamik. Und der Yamaha DX7 war der erste damit ausgerüstete Synthesizer, der in einer für viele Musiker erschwinglichen Preiskategorie angesiedelt war. Als willkommene Dreingabe gesellten sich Aftertouch und Breath Controller dazu. Ein recht hübsches Arsenal verschiedenster Mittelchen also, um speziell den synthetisch erzeugten Sounds in Sachen Spielausdruck auf die Sprünge zu helfen. Zwar fordert das beim multiplen Einsatz dem Musiker gelegentlich nahezu artistische Einlagen ab, denn gleichzeitig einen Stepptanz auf Fußschlatern und Pedalen zu vollführen, dazu mit einer Hand an Wheels zu drehen und mit Fingern auf Ribbons zu gleiten, und am Ende noch in einen Blaswandler zu pusten, das alles schön sauber synchronisiert mit dem Spielen auf den Tasten zu organisieren und trotzdem das Timing nicht in den Sand zu setzen – das ist dann schon eine gewisse Herausforderung.

Selbst wenn dieses Szenario Typ Modulationszirkus nicht der Normalfall ist, wahrscheinlich kam es gerade deshalb bald zu Bestrebungen, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und möglichst viel Spielausdruck mit besonders wenigen haptischen Elementen zu erreichen. Im Grunde war das wohl die Geburtsstunde für das Titelthema Expressive 3D Controller Instrumente.

Mit unseren News und Tests sind wir schon seit einigen Jahren im Thema dabei. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die entsprechenden Artikel über das Haken Continuum Fingerboard im Januar 2013, von Roger Linns eigenwilliger Schöpfung LinnStrument berichteten wir im Januar 2015 und nahmen es im November des gleichen Jahres im Test genauer unter die Lupe, und das Roli Seaboard Rise haben wir im Oktober des gleichen Jahres untersucht. Das doch recht komplexe Thema MPE, das hinter Expressive 3D steht, wurde dabei aber eher rudimentär gestreift, es hätte sonst regelmäßig den gesteckten Testrahmen gesprengt. Zudem stehen diese Controller untereinander im Wettbewerb und ihre innovativen Ansätze haben sich darüberhinaus den konservativen Herangehensweisen zu stellen.