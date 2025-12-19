ANZEIGE
Expressive E Kontrast Expressive Suite, Preset-Collection

MPE-optimierte Sounds

19. Dezember 2025

Expressive E Kontrast Expressive Suite am

Die Expressive E Kontrast Expressive Suite ist eine Sammlung von Presets für das Synthesizer Plug-in Kontrast von Dawesome. Die Sounds wurden für MPE-Controller, wie das Keyboard Osmose, optimiert.

Expressive E Kontrast Expressive Suite

Die Collection besteht aus drei Bänken, die zusammen 250 Presets beinhalten. Die unkonventionelle Engine von Kontrast ist mit umfassenden Modulationsmöglichkeiten ausgestattet, die sich mit einem MPE-Controller für ein ausdrucksvolles Spiel optimal nutzen lassen. Die exklusiv für Expressive E programmierten Presets schließen Steuerungen wie Pressure, Bending, Vibrato und Aftertouch mit ein, die sich pro Note dosiert einsetzen lassen.

Die Soundbank VOID fokussiert sich auf Ambient-Klänge und Texturen, die überwiegend auf Wavetables basieren, die aus Bilddateien generiert wurden. Darunter befinden sich Bässe, Leads, Flächen, Sequenzen und Drones.
EDGES beinhaltet rhythmische Patches und digitale Sounds, die mit nichtlinearen Modulationsverläufen arbeiten.
Und schließlich gibt es mit BINARY harsche Klänge mit 8 Bit Ästhetik. Sie verfügen über harte Transienten und bewusstes Aliasing.

Die Presets wurden mit Hinblick auf das MPE-Keyboard Osmose programmiert, können aber natürlich mit jedem MPE-fähigen Controller, wie z. B. Ableton Push 3 oder ROLI Seaboard adäquat gespielt werden.

Die Expressive E Kontrast Expressive Suite ist exklusiv bei Expressive E erhältlich. Bis zum 31. Dezember 2025 gelten Einführungspreise. Es können wahlweise die einzelnen Soundbänke für je 17,99 Euro (regulär 29,99 Euro), das komplette 3er-Pack für 35,99 Euro (regulär 59,99 Euro oder ein Bundle aus Dawesome Kontrast plus Suite für 89,40 Euro (regulär 149,- Euro) erworben werden.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Test zu Dawesome Kontrast nachlesen.

