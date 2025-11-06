MPE-Presets für das AAS EP-5

Expressive E Lounge Lizard Expressive Suite ist eine Presets-Soundbank für das E-Piano Plug-in Lounge Lizard EP-5 von Applied Acoustics Systems. Die Presets wurden natürlich auf MPE-Controller, wie das Keyboard Osmose, abgestimmt.

Das Plug-in Lounge Lizard EP-5 erzeugt seine Klänge für die beiden Tine- und Reed-basiertem E-Pianos mithilfe von Physical Modeling. Dadurch ist es gegenüber Sample-basierten Plug-ins möglich, die einzelnen Parameter der Klangerzeugung gezielt ansteuern zu können. Es war daher logisch, dass Expressive E als Spezialist für MPE-Controller ein spezielles Set von Presets entwickelt.

Das Sounddesign-Team von Expressive E hat für die Lounge Lizard Expressive Suite 100 Presets programmiert. Jedes Preset wurde mit besonderem Augenmerk darauf ausgerichtet, dass die Klangparameter auch auf die geringsten Nuancen im Spiel mit Velocity, Bend-per-Note und Aftertouch reagieren. So sollen das Verhalten und die Musikalität der klassischen E-Pianos aus den 70er Jahren reproduziert werden können.

Die Suite wurde natürlich auf die Anwendung mit Osmose optimiert, jedoch lassen sich auch andere MPE-Controller, wie zum Beispiel Ableton Push 3 oder ROLI Seaboard mit den Presets verwenden.

Die Expressive E Lounge Lizard Expressive Suite ist exklusiv bei Expressive E erhältlich. Für Besitzer des AAS Lounge Lizard EP-5 gibt es bis zum 19. November 2025 einen Sonderpreis von 19,99 Euro, danach beträgt der reguläre Preis 29,99 Euro.

Neukunden können das Plug-in AAS Lounge Lizard EP-5 und die Expressive Suite im Bundle erwerben. Bis zum 19. November 2025 gilt ein Einführungspreis von 99,50 Euro, danach kostet das Bundle 199,- Euro.