Expressive E Osmose 2.0, Firmware-Update

Neues Preset-System & mehr

Expressive E liefert mit der Firmware 2.0 das erste größere Update für den Synthesizer Osmose. Neben Erweiterungen für den External MIDI Mode und den Sound Engine Mode gibt es auch eine modifizierte Version des Haken Editors.

Expressive E Osmose 2.0 – External MIDI Mode

Hier gibt es zwei wichtige Neuerungen. Sowohl der MPE Arpeggiator als auch die Funktion Pressure Glide sind nun im External MIDI Mode verfügbar. Beide Funktionen arbeiten mit jeder MPE-fähigen Soft- und Hardware zusammen. Außerdem lassen sich eigene MIDI-Konfigurationen nun als Presets speichern.

Expressive E Osmose 2.0 – Sound Engine Mode

Das interne Preset-System wurde umfassend überarbeitet und bietet eine Reihe an neuen Features. Im Gerät können bis zu 2.048 Presets gespeichert werden, wobei für jedes Preset bei Bedarf eigene Einstellungen für Sensitivity und Playing Settings (Arp und Press Glide) mit gespeichert werden.

Es gibt ein neues Favorite-Feature, in der Presets einer Favorite-Liste zusammen gestellt werden können. Zudem wurde das gesamte Playlist-System überarbeitet, sodass sich Presets in Groups organisieren lassen. Weiterhin gibt es ein neues Soundbank-Management-System, das es zukünftig ermöglicht, ganze Presets-Bänke über die Software „OsmoseUpdater“ zu importieren. Ein neuer Workflow, unter anderem mit einer Automatically Loading-Option, soll die Navigation durch die Presets erleichtern. Darauf aufbauend wurde auch die Implementation von Program Change und MIDI Bank Select (CC0) verbessert.

Haken Editor Integration

Damit der Haken Editor für die interne Sound Engine sicher mit dem erneuerten Preset-System zusammenarbeitet, ist eine modifizierte Version dieser Software Teil des Updates.

Das Osmose 2.0 Firmware-Update ist kostenlos und steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Ein aktualisiertes Manual erläutert alle neuen Funktionen.

Ab hier die Meldung vom 15. Juni 2021

Zum Osmose Synthesizer von Expressive E gibt es wieder etwas Neues zu vermelden. Auf der YouTube-Seite des französischen Unternehmens haben die Entwickler nun ein neue Video online gestellt, das ein weiteres interessantes Features des 3D-Synthesizers und Controllers zeigt: den MPE Arpeggiator.

Dabei handelt es sich zunächst einmal um einen klassisch ausgestatteten Arpeggiator. Allerdings nicht ohne die Gesten, über die Osmose gesteuert werden kann, mit in die Steuerung des Arpeggiators mit einzubeziehen. So können durch den Fingerdruck und die Fingerbewegung Arpeggio-Variationen getriggert und in Echtzeit moduliert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Arpeggiator die interne Haken Audio EaganMatrix Klangerzeugung oder ein externes Instrument steuert.

Klingt spannend, ist es auch, wie im folgenden Video zu sehen:

Mit Stand 11.06.2021 sollen die ersten Osmose Synthesizer im September dieses Jahres ausgeliefert werden, wobei zunächst die zahlreichen Vorbestellungen abgearbeitet werden.

Über den aktuellen Stand zur Entwicklung und zur Auslieferung könnt ihr euch stets hier informieren.

Hier unsere Original-News vom 23.03.2021

Rund 1 1/2 Jahre ist es bereits her, dass wir das erste Mal über den Expressive E Synthesizer und Controller OSMOSE berichtet haben. Zwischenzeitlich gab es zwar immer wieder mal kleinere Updates, die Entwicklung bis zur finalen Marktreife scheint den französischen Hersteller aber weiterhin auf Trab zu halten. Nun hat Expressive E aber ein weiteres Video auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen, das zeigt wohin die Reise mit OSMOSE gehen kann:

Wann Expressive E die ersten finalen Produkte ausliefern wird, ist weiterhin nicht genau bekannt. Auf der Website steht dazu lediglich „coming in 2021“.

Die technischen Features zu OSMOSE (von der Hersteller Website übernommen)

Keybed: 49 Full-size keys with A.K.A. Technology

Sound Engine: EaganMatrix, a digital modular synth by Haken Audio

Polyphony: Up to 24 voices

Audio Output: Two ¼“ TS unbalanced line outputs, ¼“ TRS headphone output

Controllers: Pitch fader, Modulation fader

Panel Controls: 8 knobs/encoders, 9 buttons

Screen: 4.3 inch IPS color display, 800*480 px, 1000 nits

Pedal Input: Two continuous pedal inputs, assignable to sustain or flexible synth parameters

MIDI: MIDI In, MIDI Out/Thru, USB Type B

Dimensions: 894 x 316 x 87.5 mm

Weight: 8.5 kg

Power: External PSU with lockable connector, 12V, 1.5A, center positive

Hier unsere Original-News vom 20.11.2019

Der französische Hersteller Expressive E hat so eben einen 3D-Synthesizer und Controllerkeyboard namens Osmose vorgestellt. 3D? Was soll das sein? Als Keyboarder ist man mit seinen zwei Händen und zehn Fingern ja eigentlich deutlich flexibler und komplexer unterwegs, als einfach nur einzelne Tasten rauf und runter zu drücken. Die vielen Fähigkeiten, die wir mit unseren Fingern umsetzen können, möchte Osmose aufnehmen und in Sounds und Klänge verwandeln.

Um mehr Gesten umzusetzen, hat Expressive E die „Augmented Keyboard Action“-Technologie, kurz A.K.A., erfunden und patentieren lassen. Hiermit lassen sich auf jeder Taste von Osmose drei Dimensionen realisieren und umsetzen. Neben dem reinen Drücken der Tasten (Initial Pressure) lässt sich mithilfe von Aftertouch und der seitlichen Bewegung Spaß ins Spiel bringen.

Damit das am Ende auch in passenden Sounds endet, hat sich Expressive E mit Haken Audio zusammengetan, sodass die Sounds von Osmose alle auf der „EaganMatrix“ von Haken Audio basieren. Diese modulare Klangerzeugung kombiniert verschiedene Typen der Synthese, so u. a. Physical Modeling, additive und subtraktive Synthese, FM, virtuell-analog und mehr.

Herausgekommen sind die unterschiedlichsten Sounds. Von rohen Synthesizern, organischen Texturen bis hin zu akustischen und elektronischen Instrumenten ist vieles dabei. Und alle Presets unterstützen natürlich die dreidimensionalen Möglichkeiten des Synthesizers/Controllers, beispielsweise um Noten legato oder mit Vibrato zu spielen oder Klänge wie auf einer Gitarre nacheinander zu zupfen. Hier weitere Beispiele dazu:

Wie viel Synthesizer letztlich drin steckt, wird man abwarten müssen. Vor allem ist natürlich interessant, wie viel und wie weit man die internen Presets editieren kann. Oder ob sie tatsächlich nur gespielt und mithilfe unterschiedlicher Gesten dynamisch und mit unterschiedlichen Artikulationen gespielt werden können.

Expressive E Osmose muss aber nicht ausschließlich als eigenständiges Instrument genutzt werden, auch als reiner MIDI-Controller in Kombination mit Computern oder anderen Instrumenten ist er geeignet. Dabei werden MPE und MPE+ Sounds, polyphones Aftertouch, Multichannel-MIDI-Mode und globaler Pitchbend unterstützt.

Die Features von Osmose im Überblick

Keybed: 49 full-size keys with A.K.A. technology for three-dimensional control

Polyphony: Up to 24 voices with Layered and Split modes

Top Panel: 8 encoders, 9 buttons, pitch slider, modulation slider, color LCD screen

Pedal Inputs: 2 continuous pedal inputs, assignable to sustain or synth parameters

MIDI: MIDI In, MIDI Out/Thru, USB Type B

Audio: 24-bit D/A conversion, 1/4″ stereo headphone jack, two ¼“ jacks for main stereo output

Software: A Mac/PC editor lets users create and edit the EaganMatrix sounds, as well as assign the three A.K.A. © key movements to multiple parameters

Die ersten Produkte sollen im Sommer 2020 ausgeliefert werden. Ab sofort nimmt Expressive E Reservierungen dafür entgegen, der Preis wird vermutlich 1.799,- Euro betragen. Wer schnell ist und bis zum 31.12.2019 bestellt, bekommt das Gerät sogar für 1.079,- Euro, muss im gleichen Atemzug aber 299,- Euro im Voraus anzahlen.