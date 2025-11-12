Expressive E Osmose 61, MPE-Synthesizer

Jetzt auch mit 5 Oktaven

Mit dem Expressive E Osmose 61 wird endlich den Wunsch vieler Fans nach einem größeren Tastaturumfang des ungewöhnlichen MPE-fähigen Keyboards erfüllt. Außerdem hat der Hersteller noch eine weitere Neuigkeit bekannt zu geben.

Expressive E Osmose 61 – MPE-Controller & Synthesizer

Osmose verbindet eine 3-D Tastatur mit der leistungsfähigen Eagan-Matrix als 24-stimmige Klangerzeugung mit PM, FM und VA zu einem äußerst ausdrucksstarken Synthesizer. MPE macht es möglich. Doch bislang gab es das Keyboard nur mit 49 Tasten, was für viele Musiker einfach nicht ausreicht, um das Potenzial voll ausschöpfen zu können.

ANZEIGE

Expressive E hat Osmose also nun eine Oktave mehr spendiert, was dem beidhändigen Spiel sehr entgegenkommt. In diesem Zusammenhang erscheint auch die kürzlich erschienene Lounge Lizard Expressive Suite für das E-Piano EP-5 von Applied Acoustics Systems noch etwas interessanter.

Ansonsten bleiben alle Leistungsdaten und Features gleich. Ihr könnt euch also unseren Testbericht zur 49er Version des Osmose noch einmal durchlesen.

Expressive E – Made in Europe

Darüber hinaus gibt Expressive E bekannt, dass eine eigene Fertigungsstätte in Polen eingerichtet wurde, die die bislang nach China ausgelagerte Produktion übernimmt. Damit verkürzen sich nicht nur die Wege in der Herstellung, man macht sich auch frei von Subunternehmen und es wird in der neuen Fabrik nach den höchsten europäischen Qualitätsstandards gefertigt werden.

Expressive E Osmose 61 wird in Kürze erhältlich sein. Der Preis beträgt 1.969,- Euro.