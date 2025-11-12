ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Expressive E Osmose 61, MPE-Synthesizer

Jetzt auch mit 5 Oktaven

12. November 2025

Expressive E Osmose 61 mpe controller keyboard synthesizer am

Mit dem Expressive E Osmose 61 wird endlich den Wunsch vieler Fans nach einem größeren Tastaturumfang des ungewöhnlichen MPE-fähigen Keyboards erfüllt. Außerdem hat der Hersteller noch eine weitere Neuigkeit bekannt zu geben.

ANZEIGE
Affiliate Links
Expressive E Osmose 61
1.969 € Thomann

Expressive E Osmose 61 – MPE-Controller & Synthesizer

Osmose verbindet eine 3-D Tastatur mit der leistungsfähigen Eagan-Matrix als 24-stimmige Klangerzeugung mit PM, FM und VA zu einem äußerst ausdrucksstarken Synthesizer. MPE macht es möglich. Doch bislang gab es das Keyboard nur mit 49 Tasten, was für viele Musiker einfach nicht ausreicht, um das Potenzial voll ausschöpfen zu können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Expressive E hat Osmose also nun eine Oktave mehr spendiert, was dem beidhändigen Spiel sehr entgegenkommt. In diesem Zusammenhang erscheint auch die kürzlich erschienene Lounge Lizard Expressive Suite für das E-Piano EP-5 von Applied Acoustics Systems noch etwas interessanter.
Ansonsten bleiben alle Leistungsdaten und Features gleich. Ihr könnt euch also unseren Testbericht zur 49er Version des Osmose noch einmal durchlesen.

Expressive E – Made in Europe

Darüber hinaus gibt Expressive E bekannt, dass eine eigene Fertigungsstätte in Polen eingerichtet wurde, die die bislang nach China ausgelagerte Produktion übernimmt. Damit verkürzen sich nicht nur die Wege in der Herstellung, man macht sich auch frei von Subunternehmen und es wird in der neuen Fabrik nach den höchsten europäischen Qualitätsstandards gefertigt werden.

Expressive E Osmose 61 mpe controller keyboard synthesizer top

Expressive E Osmose 61 wird in Kürze erhältlich sein. Der Preis beträgt 1.969,- Euro.

ANZEIGE

Preis

  • 1.999,- Euro

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Expressive E Osmose, Synthesizer MPE Controller

Test: Expressive E Osmose, Synthesizer MPE Controller

11.01.2023 |71
Workshop: Expressive E Osmose Synthesizer MPE-Controller

Workshop: Expressive E Osmose Synthesizer MPE-Controller

20.01.2024 |47
Test: Intuitive Instruments Exquis, MPE-Controller

Test: Intuitive Instruments Exquis, MPE-Controller

05.07.2024 |6
ROLI Seaboard Rise 2, MPE-Controller

ROLI Seaboard Rise 2, MPE-Controller

03.06.2024 |57
Test: Expressive E Touché – Update, Controller

Test: Expressive E Touché – Update, Controller

22.09.2017 |9
Test: Expressive E Touché SE, USB-Controller

Test: Expressive E Touché SE, USB-Controller

19.10.2018 |10
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X