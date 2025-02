FabFilter Update für den Pro-Q 4

Seit Ende 2024 ist Version des EQ-Plug-ins FabFilter Pro-Q 4 erhältlich und nun gibt es ein kleines neues Update für den Equalizer. Ein Test zum Plug-in folgt in Kürze.

FabFilter Pro-Q 4.02

Zunächst einmal könnt ihr den Pro-Q ab Version 4.02 auch unter iOS nutzen, denn FabFilter legt mit der AUv3-Kompatibilität nach und erweitert hierdurch das Einsatzgebiet des Plug-ins. Entsprechend könnt ihr den Equalizer auch mobil und mit allen gängigen Apps wie Logic Pro, Cubasis etc. nutzen.

Darüber hinaus haben sich die Entwickler dem Oversampling im Charakter Mode angenommen. Nutzt ihr den EQ im Linear Phase Processing Mode wird das Oversampling nun in linearer Phase verarbeitet, was laut FabFilter eine präzisere Arbeit ermöglicht ohne dass Artefakte oder Phasenverschiebungen entstehen. Solltet ihr Frequenzbänder kopieren und einfügen, werden Bändern, die in der selben Instanz eingefügt werden, mit einem kleinen Frequenzoffset versehen, so dass sie sich ein wenig vom Original unterscheiden und schneller erkennbar sind.

Alle Nutzer, die aktuell noch mit dem Pro-Q 3 arbeiten, können ihre bisherigen Presets nun einfacher in die aktuelle Version übernehmen, denn der Pro-Q 3 hat mit Version 3.27 ebenfalls ein Update erhalten, das es erlaubt, diese Presets/Einstellungen über das Menü direkt in den Pro-Q 4 zu übernehmen.

Hier geht es direkt zur Website des Herstellers und dem Download der aktuellen Version.

Hier unsere Original-News vom 12.12.2024

FabFilter Pro-Q 4, das Equalizer-Plug-in für die DAW, ist ab sofort erhältlich. Einige neue interessante Funktionen haben die FabFilter-Entwickler hinzugefügt und wir haben die wichtigsten Informationen dazu für euch zusammengestellt.

FabFilter Pro-Q 4

Zunächst einmal hat FabFilter die Bedienoberfläche des Plug-ins überarbeitet. Alles sieht nun moderner aus, die bisherige gute Übersicht scheint aber beibehalten worden zu sein.

Im Hinblick auf die Dynamiksektion bietet das Plug-in nun endlich Attack- und Release-Regler. Das stand bei vielen Nutzern bereits seit Längerem auf der Wunschliste.

Das Plug-in wurde mit neuen Filtertypen ausgestattet und für jeden Filter lässt sich auf Wunsch ein Charakter einstellen.

Hier ein kurzes Video zum Spektralfilter:

Für eine bessere Übersicht lassen sich über die „Instance List“ nun alle aktiven Pro-Q 4 Plug-ins eines DAW-Projekts anzeigen lassen und innerhalb der Liste sogar abändern.

Ebenfalls interessant erscheint die Funkion „EQ Sketch“. Hiermit sollen sich von Hand (bzw. mit der Computermaus) und in Echtzeit EQ-Kurven zeichnen lassen:

Die wichtigsten Features im Überblick:

EQ mit bis zu 24 Bändern

Dynamic-EQ-Modus mit einstellbarer Attack- und Release-Zeit

Spectral Dynamic Modus zur Behandlung von problematischen und harschen Frequenzbereichen

Character-Modi für Sättigung des Signals: Clean, Subtle und Warm

Instance List ermöglicht die Kontrolle aller Pro-Q-4-Instanzen über ein einzelnes Plugin-Interface

EQ Sketch ermöglicht das Einzeichnen der EQ-Kurve

pro Filterband L/R- oder M/S-Modus einstellbar

verfügbare Filtercharakteristiken: Bell, Low- und High-Shelf, Low- und High-Cut, Notch, Band-Pass, Tilt-Shelf, Flat-Tilt und All-Pass

Flankensteilheit je nach Filtercharakteristik einstellbar bis zu 96 dB/Okt.

LP/HP-Filter mit Brickwall-Charakteristik

Visualisierung des Spektrums von jeder anderen Pro-Q 4-Instanz aus, einschließlich der Erkennung von Überdeckungen

drei Arbeitsmodi: Zero-Latency, Linear-Phase und Natural-Phase

Spectrum-Grab-Funktion mit Indikation der wichtigsten Peaks für schnelle EQ-Einstellungen

EQ Match ermöglicht das Angleichen an das Ausgansspektrum einer weiteren Pro-Q-4-Instanz

erweiterte Einstellungen pro Band mit Make Dynamic, Invert Gain etc.

Solo-Funktion für einzelne Bänder

einblendbare Pianorolle für musikalische Frequenzdarstellung

Side-Chain-Funktion für Dynamic-Modus

Spectral-Dynamic-Modus und EQ-Match

unterstützt alle wichtigen Surround/Immersive Audio-Formate bis zu 9.1.6 Dolby Atmos

FabFilter Pro-Q 4 ist ab sofort erhältlich. Das Plug-in kostet 169,- Euro. Das Upgrade bekommt ihr für 84,- Euro. Die Systemvoraussetzungen gibt FabFilter mit macOS 10.13 (oder neuer) und Windows Vista (oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU einsetzen.