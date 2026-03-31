FAC Bandit 2, Effekt-Plug-in

3-Band Multieffekt-Processor

FAC Bandit 2 ist die runderneuerte Version des Multieffekts von Fred Anton Corvest. Das Plug-in kombiniert nicht nur mehrere Effekte, sondern verteilt diese auf drei unabhängige Bänder.

ANZEIGE

FAC Bandit 2 – 3-Band Multieffekt-Processor

Bandit 2 beinhaltet mehrere Effekte pro Band: Saturation, Lo-Fi Degradation, Ring Modulation, Delay und Reverb. Mit zwei frei einstellbare Crossover-Punkten lassen sich die zu bearbeitenden Frequenzbereich beliebig definieren. Die Steilheit für die Übernahmefrequenzen lässt sich von 6 dB bis 24 dB wählen.

Für jedes Band kann der Pegel individuell geregelt werden. Ebenso ist eine Mute/Solo-Schaltung vorhanden, die wie ein Kill-Switch verwendet werden kann. Für den gewählten Effekt gibt es drei Parameter und einen Dry/Wet-Regler. Die drei Bänder können per Link-Funktion miteinander gekoppelt werden. Ein Limiter (Brickwall, Hard) schließt die Signalkette ab.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Für die einzelnen Effekte stehen zwei bis fünf Algorithmen zur Wahl, die mit den drei FX-Parametern dann eingestellt werden. Das Plug-in ist mit einer Reihe von Factory Presets ausgestattet, die viele Anwendungen abdecken und als Ausgangspunkte für eigene Presets genommen werden können.

FAC Bandit 2 ist nur im Format AUv3 für iOS und macOS verfügbar. Zur Einführung wird das Plug-in bis zum 30. April 2026 für 9,99 US-Dollar im App-Store angeboten. Danach kostet es 12,99 US-Dollar.