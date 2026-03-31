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FAC Bandit 2, Effekt-Plug-in

3-Band Multieffekt-Processor

31. März 2026

FAC Bandit 2 fx plugin am

FAC Bandit 2 ist die runderneuerte Version des Multieffekts von Fred Anton Corvest. Das Plug-in kombiniert nicht nur mehrere Effekte, sondern verteilt diese auf drei unabhängige Bänder.

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FAC Bandit 2 – 3-Band Multieffekt-Processor

Bandit 2 beinhaltet mehrere Effekte pro Band: Saturation, Lo-Fi Degradation, Ring Modulation, Delay und Reverb. Mit zwei frei einstellbare Crossover-Punkten lassen sich die zu bearbeitenden Frequenzbereich beliebig definieren. Die Steilheit für die Übernahmefrequenzen lässt sich von 6 dB bis 24 dB wählen.

Für jedes Band kann der Pegel individuell geregelt werden. Ebenso ist eine Mute/Solo-Schaltung vorhanden, die wie ein Kill-Switch verwendet werden kann. Für den gewählten Effekt gibt es drei Parameter und einen Dry/Wet-Regler. Die drei Bänder können per Link-Funktion miteinander gekoppelt werden. Ein Limiter (Brickwall, Hard) schließt die Signalkette ab.

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Für die einzelnen Effekte stehen zwei bis fünf Algorithmen zur Wahl, die mit den drei FX-Parametern dann eingestellt werden. Das Plug-in ist mit einer Reihe von Factory Presets ausgestattet, die viele Anwendungen abdecken und als Ausgangspunkte für eigene Presets genommen werden können.

FAC Bandit 2 ist nur im Format AUv3 für iOS und macOS verfügbar. Zur Einführung wird das Plug-in bis zum 30. April 2026 für 9,99 US-Dollar im App-Store angeboten. Danach kostet es 12,99 US-Dollar.

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der jim RED

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