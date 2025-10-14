FAC Polyflo, Modulations-Plug-in für iOS & macOS

Modulatoren für MIDI und CV

FAC Polyflo ist ein Plug-in für Modulation und Sequencing von MIDI-Instrumenten und spannungssteuerbaren Synthesizern und Modularsystemen. MIDI und analoge CV können gleichzeitig ausgegeben werden, wodurch sich das Plug-in besonders für hybride Setups eignet.

FAC Polyflo – zusätzliche Modulatoren

Polyflo besitzt zwei LFOs, die auch über Crossmodulation und Sync-Funktion verfügen. Weiterhin gibt es einen Envelope Follower, der Signale von den Audio-FX-Eingängen oder einem externen Sidechain ableitet. Die erzeugten Signale werden zusammen mit dem Host-Tempo und dem MIDI-Eingang in sechs unabhängige FLO-Prozessoren eingespeist. Polyflo kann auch MIDI-Noten, Tonhöhen und Steuerungsänderungen in Steuerspannungen umwandeln.

Diese Prozessoren kombinieren, formen und leiten die Eingangssignale mit mathematischen Operationen, Logikmodulen und Komparatoren weiter. Dazu kommen individuelle Steuerungen für Polarität, Division und Multiplikation.

Jeder FLO-Prozessor ist mit einem eigenen Ausgangsbus verbunden, was eine einfache Integration mit Hardware über DC-gekoppelte Audiointerfaces wie dem Expert Sleepers ES-9 ermöglicht. Für einfachere Setups können die FLO-Ausgänge auf den Stereoausgang geroutet werden.

Das Plug-in läuft auch in einer reinen Software-Umgebung mit vollständiger MIDI-Unterstützung. Somit lassen sich Plug-ins und Synthesizer mit zusätzlichen Modulatoren versehen. Für die Anwendung mit CV-Systemen ist vor allem die Temposynchronisation ein lohnenswerter Punkt.

FAC Polyflo ist als AUv3 für iOS (iPad/iPhone), macOS und Vision Pro verfügbar und erfordert einen kompatiblen AUv3-Host. Die App ist bis zum 31. Oktober 2025 im Apple-Store für 6,99 US-Dollar erhältlich. Danach beträgt der Preis 9,99 US-Dollar.