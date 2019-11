Faderfox stellt DJ-/MIDI-Controller EC4 vor

Lange ist es her, dass wir ein Produkt von Faderfox testeten, doch die Ein-Mann-Schmiede hat sich im Verlauf ihres Bestehens eine treue Kundschaft erarbeitet. Mit dem EC4 stellt die Firma mit Sitz in Hamburg nun einen neuen universell einsetzbaren MIDI-Controller vor.

Der Faderfox EC4 bietet 16 Push-Encoder, 7 Buttons und ein großes OLED-Display. Die Encoder lassen sich 16-fach (!) programmieren, was zu einer Anzahl von maximal 256 zu kontrollierenden Parametern führt – pro Setup. Und von denen gibt es nochmals 16, d. h. mit dem EC4 eine Vielzahl an Befehlen aussenden und Parameter kontrollieren.

Das scharfe OLED-Display zeigt die aktuellen Werte der Encoder, Gruppen und Setup mit Namen an. Diverse MIDI-Kommandos sind möglich, so unter anderem Program-Change, Pitchbend, Aftertouch, NRPN und klassische Control -Change-Daten. Programmieren lässt sich alles direkt am Controller.

Die Encoder arbeiten mit einer Auflösung von 14 Bit, was sie dazu prädestiniert, auch sensitive Parameter damit zu steuern.

Die ersten Controller sollen zum Ende des Jahres ausgeliefert werden, der Preis wird 299,- Euro betragen.

Hier die Features des Faderfox EC4 im Überblick:

Universal controller for all kinds of MIDI controllable hard- and software

iPad compatible

Control surface script for Ableton Live is shipped with the controller

USB interface – class compliant / bus powered / no driver necessary (consumption < 500mW)

MIDI in and out ports by 3.5mm minijack sockets type B with routing and merge functionality

16 gridless push encoders – resolution = 36 pulses per revolution

Encoder push buttons can send separate commands

4 x 20 character OLED-display to show control values (numeric/bar), names and programming data

Names for encoders, groups and setups are editable (4 characters per name)

14 bit high resolution encoder mode for sensitive parameters

Programmable value ranges with min/max values

Data feedback avoid value jumps

All encoders fully programmable in the device by channel, type, number, mode, name etc.

Different command types like control change (CC), pitch bend, NRPN, program change and notes

Advanced programming functions like copy, paste and fill

16 independent groups per setup for 16 encoders (256 commands per setup)

Learn function for fast assignment to incoming MIDI commands

16 setups with backup/restore function contain all controller settings incl. names