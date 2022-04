FCPro Audio Mixthesizer, Live Mischpult für Synthesizer

Wenn man mit Synthesizern, Samplern & Drummachines auftritt, benötigt man m.E. keinen EQ pro Kanal – man hat ja genug Möglichkeiten, den Charakter der Sounds zu bestimmen -, aber ein globaler EQ wäre sinnvoll.

Ich werde mir so ein Teil nicht leisten können, aber finde gut, dass mal jemand etwas in die Richtung baut. Die gängigen Mixer sind alle eher für Rockband-Proberäume gedacht und nie so richtig passend für elektronische Livesets: zu wenig Stereo-Kanäle, zu wenig AUX-Wege (und ggf. oft ohne Returns), überflüssige DSP-Effekte und so weiter.

Ich brauche wirklich keinen 3-Band EQ pro Kanal, wenn ich die ganze Zeit das Timbre eines Synthesizers direkt am Gerät verändere. Wäre allerdings wirklich nett, wenn es auf einem kleinen Mischer mal mehr als 2 AUX-Sends gäbe…