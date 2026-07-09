Mehr Groove in der Booth: So klappt das Zusammenspiel mit Tracks

Seit Jahren verschieben sich die Grenzen zwischen DJ- und Live-Sets. Aus dem klassischen DJ-Set ist in vielen Bereichen ein Hybrid-Set geworden, also eine Mischung aus aufgelegten Tracks, eigenen Sequenzen, Loops oder live eingespielten Elementen. Während bei melodischen Elementen immer auch Tonart und Harmonie beachtet werden müssen, gelingt das Einbinden einer Drum-Machine meist deutlich einfacher. Rhythmische Elemente lassen sich ergänzen, live verändern und bei Bedarf auch schnell wieder aus dem Mix nehmen, ohne dass es zu einem hörbaren Bruch kommt.

Doch was genau bringt eine Drum-Machine im DJ-Set? Geht es nur um Show oder entsteht dadurch wirklich ein musikalischer Mehrwert? In diesem Artikel zeigen wir euch fünf Wege, wie ihr mit einer Drum-Machine euer DJ-Setup spannend erweitern könnt und das, ohne den Mix unnötig zu überladen und in den richtigen Momenten die Energie auf der Tanzfläche aufrecht zu erhalten.

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Kurz & knapp Worum geht es? Der Artikel zeigt fünf Möglichkeiten, wie eine Drum-Machine ein DJ-Set musikalisch erweitern kann. Build-ups: Snare- oder Clap-Patterns können Breaks spannender machen, ohne den Mix zu überladen.

Snare- oder Clap-Patterns können Breaks spannender machen, ohne den Mix zu überladen. Groove: HiHats, Rides und Percussion bringen Bewegung in statische Mainparts.

HiHats, Rides und Percussion bringen Bewegung in statische Mainparts. Drittes Deck: Eine Drum-Machine kann Übergänge verlängern und dem Set eine eigene Handschrift geben.

Eine Drum-Machine kann Übergänge verlängern und dem Set eine eigene Handschrift geben. Live-Remixe: In Kombination mit Stems lassen sich Tracks kreativ umbauen und neu interpretieren.

In Kombination mit Stems lassen sich Tracks kreativ umbauen und neu interpretieren. Bindeglied: die Drum-Machine als roter Faden für euer DJ-Set

Build-ups und Breaks spannender gestalten

Je nach Genre können zu lange Breaks die Stimmung auf dem Dancefloor auch kippen lassen. Natürlich haben ruhige Passagen ihren Reiz, aber nicht jeder Break trägt über 32 oder 64 Takte die gleiche Energie. Genau hier kann eine Drum-Machine helfen.

Ein klassisches Beispiel ist ein Snare-Build-up. Ihr programmiert ein einfaches Snare-Pattern, das über den Break hinweg immer dichter wird. Gleichzeitig könnt ihr Parameter wie Decay, Tune oder Lautstärke verändern, sodass die Spannung langsam ansteigt. Das wirkt musikalisch, hat aber auch einen gewissen Show-Charakter, weil das Publikum die Bewegungen an der Hardware sieht und direkt hört.

Geeignet ist dieser Ansatz vor allem für längere Breaks, den Spannungsaufbau vor Drops oder Übergänge, bei denen der nächste Track noch etwas vorbereitet werden soll. Besser vermeiden sollte man ihn bei ohnehin schon sehr vollen Breaks, in denen bereits viele Risers, Snares oder Effekte vorhanden sind. Sonst wirkt der Mix schnell überladen und genau das möchten wir vermeiden.

Einsteigertipp: Startet mit einem sehr einfachen Snare- oder Clap-Pattern und verändert nur einen Parameter. Wer direkt zu viele Sounds und Bewegungen kombiniert, verliert schnell die Kontrolle über den Spannungsbogen.

Energie und Groove im laufenden Track ergänzen

Nicht nur Breaks können zu lang wirken, auch Mainparts können manchmal etwas statisch werden. In großen Clubs kann eine monotone Passage durchaus funktionieren, in kleineren Umgebungen oder bei weniger fokussiertem Publikum kann so etwas aber schnell die Energie auf der Tanzfläche verwässern. Mit einer Drum-Machine könnt ihr solche Passagen subtil anschieben.

Da in diesen Phasen meist die Kick-Drum und die Bassline des Tracks laufen, sollten wir uns auf etwas hochfrequentere Klänge konzentrieren. So können wir beispielsweise ein Pattern mit einer Closed HiHat starten, das jede 16tel-Note spielt. Hier können wir jeden Durchlauf mal einen Step aussetzen und gleichzeitig mit dem Decay herumspielen.

Alternativ gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit Ride oder Open HiHat ein weiteres Element in den Offbeat zu legen, was gefühlt das Tempo etwas anzieht, obwohl dieses natürlich gleich bleibt. Mit Swing, Decay oder kleinen Variationen einzelner Steps wird aus einem statischen Pattern schnell ein lebendiges Element.

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Gerade bei minimaleren Tracks können auch Rimshots, Toms oder Congas interessant sein. Diese Sounds bringen zusätzlichen Groove, ohne zwangsläufig mit Kick und Bassline zu kollidieren. Je nach Genre lohnt es sich, solche Groove-Patterns im Vorfeld vorzubereiten, damit ihr sie im Set schnell abrufen könnt.

Geeignet ist dieser Ansatz für monotonere Tracks, längere Mainparts, toolartige Songs oder Übergänge, die etwas mehr Bewegung vertragen. Besser vermeiden sollte man zusätzliche Percussion bei sehr dicht produzierten Tracks, bei schnellen Wechseln oder wenn der Track selbst bereits stark mit rhythmischen Details arbeitet.

Einsteigertipp: Fangt nicht mit einer zusätzlichen Kick an. HiHats, Claps und leichte Percussion lassen sich deutlich einfacher integrieren und stören den Bassbereich weniger.

Die Drum-Machine als drittes Deck im DJ-Set verwenden

Eine Drum-Machine kann im DJ-Set auch wie ein drittes Deck funktionieren. Statt nur kleine Elemente zu ergänzen, könnt ihr gezielt einen Übergang auf den Drum-Kanal gestalten und dort für einige Takte oder sogar mehrere Minuten ein eigenes rhythmisches Intermezzo aufbauen.

Gerade Geräte wie die Roland TR-8S bieten dafür viel Spielraum. Einzelne Sounds lassen sich über Mute-Buttons oder Volume-Fader steuern, Patterns können gewechselt und Parameter live verändert werden. Ihr könnt einen Track langsam ausblenden, die Drum-Machine weiterlaufen lassen und danach den nächsten Track klassisch einmixen.

Spannend wird dieser Ansatz auch in Kombination mit Mixer-Effekten. Filter, Delay oder Reverb können auf der Drum-Spur sehr wirkungsvoll sein. Verfügt der Mixer über zusätzliche Dynamikbearbeitung oder spezielle Effektwege, lässt sich die Drum-Machine noch stärker in den Gesamtmix integrieren.

Geeignet ist dieser Ansatz für längere Übergänge, Breaks zwischen zwei Tracks oder Momente, in denen ihr dem Set bewusst eine eigene Handschrift geben möchtet. Besser vermeiden sollte man ihn, wenn der Dancefloor gerade sehr klar auf einen laufenden Track reagiert und ein zu langer Eingriff die Energie herausnehmen würde.

Einsteiger-Tipp: Bereitet zwei bis drei einfache Patterns vor, die zuverlässig funktionieren. Im Club ist es oft sinnvoller, wenige sichere Patterns gut zu kontrollieren, als live zu viel auf einmal programmieren zu wollen.

Live-Remixe auf der Bühne mit Stems bauen

Durch Stems eröffnen sich für DJs neue Möglichkeiten. Wenn einzelne Elemente eines Tracks getrennt voneinander abgespielt oder stummgeschaltet werden können, lässt sich eine Drum-Machine besonders kreativ einsetzen. So könnt ihr zum Beispiel die Drum-Spur eines laufenden Songs reduzieren oder ausblenden und stattdessen ein eigenes Pattern darüberlegen.

Das kann spannend sein, wenn ihr einem bekannten Track einen anderen Charakter geben möchtet. Aus einem geraden Four-to-the-Floor-Part kann mit einem eigenen Breakbeat eine völlig andere Energie entstehen. Auch in Breaks lassen sich eigene rhythmische Intermezzi bauen, während Vocals, Pads oder Melodien des Tracks weiterlaufen.

Wichtig ist dabei, den Song gut zu kennen. Wer mit Stems und Drum-Machine gleichzeitig arbeitet, sollte wissen, wo Breaks, Drops und markante Stellen liegen. Hilfreich ist es, einen Loop an einer passenden Stelle zu setzen, damit ihr euch kurz auf die Arbeit mit der Drum-Machine konzentrieren könnt. Fortgeschrittene können danach per Hot-Cue direkt in den nächsten Drop springen oder den nächsten Track einmixen.

Dieser Ansatz eignet sich besonders für bekannte Tracks, Vocal-Passagen, Breaks, Intros oder kreative Übergänge. Besser vermeiden sollte man ihn bei Songs, deren Drums stark mit Bassline, Groove oder Arrangement verwoben sind. Nicht jeder Track funktioniert ohne seine ursprüngliche Drum-Spur.

Einsteigertipp: Probiert diesen Ansatz zuerst zu Hause mit einem festen Loop aus. So könnt ihr testen, ob euer eigenes Pattern wirklich zum Song passt, bevor ihr es live ausprobiert.

Patterns als Bindeglied für lange Übergänge nutzen

Es wird oft unterschätzt, wie wenig es für eine große Wirkung braucht. Ein schlichtes Pattern, das über mehrere Tracks hinweg leicht verändert wird, kann ein Set zusammenhalten und Übergänge deutlich flüssiger wirken lassen.

Dafür eignen sich klassische Sounds wie 808- oder 909-Hats, Rides, Claps oder dezente Percussion. Genau diese Klänge werden in vielen Songs elektronischer Musik verwendet und fügen sich meist gut in bestehende Produktionen ein. Eine 909-Ride im Offbeat kann zum Beispiel zunächst mit kurzem Decay eingeführt werden. Über ein oder zwei Übergänge hinweg lässt sich der Decay langsam öffnen, bis der Sound immer präsenter wird. Wird dann in einem Break zusätzlich der Tune-Parameter verändert, entsteht mit wenig Aufwand ein deutlicher Effekt.

Der Vorteil solcher Patterns liegt darin, dass sie nicht zwingend im Vordergrund stehen müssen. Sie können den Mix eher verbinden als dominieren. Gerade bei längeren Übergängen oder bei Sets, die sehr fließend aufgebaut sind, kann die Drum-Machine so zu einem roten Faden werden. Geeignet ist dieser Ansatz für lange Übergänge, hypnotische Sets, gerade im Bereich Techno, House oder Minimal.

Einsteigertipp: Nutzt ein sehr simples Pattern und verändert dabei nur langsam einzelne Parameter. Wenn ein Element über mehrere Minuten laufen soll, muss es nicht spektakulär sein, sondern musikalisch stabil bleiben.

Für die einzelnen vorgestellten Ideen haben wir euch auch verschiedene Klangbeispiele aufgezeichnet, damit ihr einen besseren Eindruck von den verschiedenen, vorgestellten Ideen bekommt. Hört selbst mal rein: