Feature: Das Comeback der Vintage-Sampler

Wer die einschlägigen Gebrauchtmärkte nach Vintage-Samplern durchforstet, wird feststellen, dass seit ca. zwei Jahren die Preise wieder stetig steigen. Wir reden dabei nicht von den Kultmodellen E-Mu Emax oder Sequential Prophet 2000/2002, sondern plötzlich auch von Roland, Akai und Ensoniq Samplern.

Gibt es dafür rationale Gründe? Ist es reine Sammlerleidenschaft oder haben die User dieser Geräte eine masochistische Ader für minimalen Speicher, langsame Datenübertragung und kryptische Menüführungen?

Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Klang? Ein Beleg für diese These wäre der Plug-in-Sampler von TAL. Mit viel Liebe hat TALMastermind Patrick Kunz den TAL-SAMPLER programmiert, der all die Attitüden seiner Vintage-Ahnen überzeugend authentisch nachahmt, ohne deren technischen Unzulänglichkeiten zu übernehmen. Wenn also bereits ein Plug-in besteht, das den Vintage-Sampler-Sound emuliert, scheint die Nachfrage danach doch enorm groß zu sein.

Als ich kürzlich meinen in die Jahre gekommenen AKAI S6000 umrüsten wollte, damit dieser auch mit der neuesten OS-Version von Apple Verbindung aufnehmen kann, bin ich auf einen hochinteressanten Online-Store gestolpert: http://rawndry.de

Ich war vollkommen perplex. Da hat sich doch tatsächlich jemand auf den Umbau von Vintage-Samplern spezialisiert. Nach einem kurzen Telefonat mit „rawndry-Inhaber“ Mark-Ephraim Kretschmer war klar, die beste und preisgünstigste Lösung für meinen S6000 war ein SD-Card-Reader zum Selbsteinbau.

Nach der kompetenten und sehr netten Beratung orderte ich aber nicht nur das SD-Card-Reader-Set (das wir gleich mal von DOC ANALOG einbauen haben lassen – siehe letzter Teil dieses Artikels), sondern führte mit Mark auch gleich noch ein kleines Interview.

Die Produktbilder im Interview hat uns übrigens alle Mark zur Verfügung gestellt. Sie stammen von Geräten, die er selbst umgebaut hat.

Peter:

Hallo Mark, ich bin durch Zufall über deinen Online-SHOP gestolpert. Du hast dich auf Vintage-Sampler spezialisiert. Wieso?

Mark:

Das hat sich aus einem Hobby entwickelt. Synthesizer und anderes Musikequipment interessiert mich auch, aber Sampler sind mein Steckenpferd. Ursprünglich komme ich aus dem HipHop-Bereich und produziere hauptsächlich Sample-basierte Beats aus Loops und Breaks von alten Platten. Die MPC 2000 Classic war mein erster Hardware-Sampler und von da aus habe ich alles erforscht, was mit Samplern zu tun hat.