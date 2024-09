Feature: Das Equipment von Noel Gallagher bei Oasis

Der Sound des legendären Oasis-Gitarristen

Pünktlich zum Comeback von Oasis zeigen wir euch, wie ihr den Sound von Oasis hinkriegt und wie sich das Equipment von Noel Gallagher zusammensetzt – E-Gitarren, Amps und Effektgeräte.

Oasis ist ja derzeit in den Medien absolut omnipräsent und ich muss gestehen, dass ich die Musik der Band damals sehr mochte und sie bis heute sehr mag. Die Attitüde und ihre Skandale stehen für mich auf einem anderen Blatt.

Skandalträchtig gestaltete sich auch der Vorverkauf der Tickets für die angekündigten Konzerte in Großbritannien und ich bin gespannt, ob Gitarrist Noel Gallagher auf der kommenden Tournee dann das Equipment verwendet, das man noch auch den früheren Oasis-Zeiten kennt. Daher möchte ich die von Noel Gallagher verwendeten Gitarren, Amps und Effekte mal genauer auflisten und schauen, welche Kombination seinen Signature-Sound erzeugt haben.

Die Anfänge von Oasis: Das Equipment von Noel Gallagher

Als junger Künstler hat Noel vor allem auf relativ günstiges Equipment gesetzt. Seine Hauptgitarre war Mitte der 90er-Jahre eine Epiphone Les Paul Standard in Sunburst, die man auch in einigen Videos gesehen hat. Die Gitarre kommt von der Stange und wurde 1992 gebaut. Wer also den Sound und das Spielgefühl von „Definitely Maybe“ nachempfinden möchte, findet in einer Epiphone Les Paul eine authentische Gitarre, mit der dies möglich ist.

Wer mehr ausgeben möchte und ein echter Oasis-Fan ist, kann sich die originale Epiphone Les Paul Standard von Noel Gallagher aktuell bei Sotheby‘s noch bis zum 12.9. ersteigern. Derzeit liegt der Preis bei 60.000 Pfund.

Im Laufe der Zeit hat sich Noel immer wieder Gitarren von anderen Künstlern wie beispielsweise Johnny Marr ausgeliehen. Einige sind wohl zu Dauerleihgaben geworden und waren über sehr lange Zeit in seinem Setup vertreten. Darunter fallen vermutlich auch eine Fender Jaguar, eine Gibson Les Paul und eine Flying V, mit denen er immer mal wieder zu sehen war.

Die E-Gitarren von Noel Gallagher

Noel Gallagher hat sich aber auch eigene Gibson Les Paul Gitarren selbst gekauft, unter anderem eine Cherry Les Paul Standard und eine schwarze Les Paul Custom. Dazu gesellten sich etwas später noch die legendären Epiphone Riviera Gitarren in Braun oder Rot.

Im Gegensatz zu den bei Rivera Gitarren sonst üblichen Mini-Humbuckern und den Frequensator Tailpieces tragen die von Noel gespielten Riviera Gitarren Stop-Tailpieces und Humbucker und erinnern dadurch eher an eine ES-335.

Auch im Studio hat sich Noel immer wieder Gitarren geliehen. Hier kamen unter anderem auch eine Gibson ES-335, eine Gibson ES-345 und eine Rickenbacker Jetglo zum Einsatz.

Noel Gallagher: Verstärker bei Oasis

Als Verstärker nutzte Noel damals eine etwas ungewöhnliche Kombination, die für die nächsten Jahre aber eine Konstante in seinem Sound darstellte. Er kombinierte die Vorstufe eines Marshall Valvestate 8080 mit dem cleanen Kanal eines Vox AC30. Der Valvestate verfügt über eine Röhrenvorstufe, während der restliche Amp in Transistorbauweise aufgebaut ist. Noel mag den rauen Sound der Marshall Vorstufe, vermutlich ist ihm der Amp aber nicht laut genug. In Verbindung mit dem cleanen Kanal des Vox AC30 findet er seinen gewünschten Sound und die entsprechende Lautstärke. Der Vox stammt vermutlich aus den späten 70ern. Erst später erzählte er, dass er einmal gelesen habe, dass der Marshall Valvestate eigentlich für Metal-Gitarristen konzipiert wurde. Aber mit der richtigen Einstellung konnte auch Noel seinen Sound mit diesem Verstärker finden. Und das ist ihm definitiv gelungen.

Um den Sound mit einigen Delays etwas anzudicken und zu komprimieren, wurde zudem ein echtes Roland RE-201 zwischengeschaltet. Heute kann man diese Kombination aus Verstärker und Delay mit so manchem Amp-Modeler bequem nachbilden.

Etwas später wurde der Vox Amp, durch einen WEM Dominator MkIII, einem Röhrenverstärker mit 15 W, ersetzt.

Live wechselte Noel in dieser Zeit zu einem lauten Marshall Full Stack. Der damals aktuelle JCM 900 und zwei 4x 12er Marshall-Boxen verstärkten seinen Sound.

Noel Gallagher‘s Equipment bei Oasis: Die Effektgeräte

Das erste Pedalboard von Noel Gallagher, das er bei Oasis nutze, war noch relativ kompakt und umfasste ein paar Klassiker. Ein Vox V847 Wah, ein Ibanez TS-9 und ein Boss DD-3 – das reichte für seinen Sound und das Board wurde hauptsächlich für Soli verwendet. Man sagt, er habe immer wieder ein paar neue Pedale ausprobiert, diese aber nicht lange behalten. Ein Boss Phaser war beispielsweise nur bei wenigen Auftritten zu sehen.

Auf Promotion-Fotos war Noel auch mal mit Orange Amp und einer Gibson Firebird gesichtet.

Der Marshall Stack war aber wohl irgendwann auch nicht mehr laut genug und so wurde ein Marshall Bluesbreaker hinzugefügt. Wenn meine Ohren mich nicht täuschen, würde ich vermuten, dass er diesen auch für die cleanen Sounds nutzt.

Eine seiner bekanntesten Gitarren ist wohl seine Epiphone Sheraton aus den 60er-Jahren, die mit dem Union Jack lackiert wurde. Hier durften dann auch mal die Mini-Humbucker drin bleiben. Die Optik wurde letztlich auch für seine damalige Signature-Gitarre, die Supernova übernommen. Diese wurde jedoch mit einem Stop-Tailpiece und Humbuckern ausgestattet ist. Live hat Noel zu dieser Zeit eine braune Burst-Version der Epiphone Sheraton gespielt.

Der Sound von Oasis wurde während der „Be Here Now“-Zeit etwas rauher. Noel nutzte hier einen Colorsound Tone Bender, sein erstes Fuzz-Pedal. Die Kombination war definitiv geeignet, um sich mehr Gehör zu verschaffen.

Noel Gallagher: Die 2000er-Jahre bei Oasis

In den 2000er-Jahren hat Noel sein Pedalboard ordentlich aufgestockt. Ein Boss Harmonist HR-2, ein Boss LS-2 Line Selector zum Umschalten, das legendäre SIB Echodrive-Pedal, das er nur als Verzerrer nutzte, ein Boss RV-3, Way Huge Aqua Puss und ein Hughes and Kettner Rotosphere waren nun Teil seines Sounds. Außerdem nutzte er eine weiße Rickenbacker 330, die Paul Weller ihm zu seinem 30. Geburtstag geschenkt hatte. Eine weitere Rickenbacker Mapleglo spielte er zu dieser Zeit ebenfalls oft live.

Es kamen immer wieder neue Pedale hinzu, unter anderem ein Boss PN-2 Tremolo und ein Danelectro Dan Echo. Das Pedalboard wurde bisweilen auch durch in ein Rack integriertes Line6 DL4 und TC Electronic 2290 ergänzt. Es ist davon auszugehen, dass der Boss Line Selector dann von Noel für das Rack genutzt wurde. Die Rack-Variante des Line6 DL4 wurde später durch das DL4-Pedal ersetzt.

Zu dieser Zeit nutzte Noel das große Pedalboard mit Custom-Fußschaltern. Für seinen Drive-Sound hat er mit dem Analog Man King of Tone experimentiert.

Aber auch das legendäre Crowther Hotcake und natürlich ein Cornish SS-2 fanden ihren Weg auf sein Pedalboard.

Vergessen darf man aber auch seine Telecaster in Pink Paisley nicht. Zwar hatte er bereits zuvor live immer mal wieder eine Telecaster in der Hand, diese glänzte dann aber eher in Weiß oder Brown-Burst.

Lange Zeit hat Noel Gallagher bei Oasis dann seine Gibson ES-355 gespielt, diese nutzte er auch noch während seiner Solo-Auftritte mit High Flying Birds. Ungefähr zu der Zeit, als die Streitigkeiten in der Band weiter zunahmen, spielte er fast ausschließlich die Gibson ES-355 Gitarren. Eine rote ES-355 bekam von den Fans liebevoll den Spitznamen „Die Gitarre, die Oasis zerstörte“. Das gute Stück wurde während eines Streits zwischen den Gallagher-Brüdern zerstört und Oasis ließ den geplanten Gig einfach sausen. Kurze Zeit später ging die Trennung der Band Oasis durch die Medien wie ein Lauffeuer.

Seine Amps haben sich damals ebenfalls geändert und er wechselte zum kleinen Fender Blues Junior, der mit einer Marshall 4 x 12er-Box verbunden wurde, einem Voc AC50 Head und einem Orange Top-Teil. Eine THD Hot Plate dient als Attenuator, damit der Bühnen-Sound genügend Verzerrung produzierte, ohne zu laut zu werden. Für kurze Zeit hat sich auch ein POD in der Rack-Version in sein Setup verirrt, dafür wurde der Orange-Amp dann zuhause gelassen.

Noel Gallagher‘s Gear: Die Solo-Zeit

Nach Oasis spielte Noel mit den High Flying Birds lange Zeit fast ausschließlich seine Gibson ES-355. Es handelte sich um die im Streit zerstörte Gitarre, die von einem Gitarrenbauer restauriert wurde.

Erst vor Kurzem wurde diese Gitarre für 385.500,- Euro versteigert. Natürlich ist er auch hin und wieder mit einer Telecaster oder einer Les Paul zu sehen, aber die Hauptgitarre bleibt die ES-355.

Kürzlich wechselte er dann mal zu einer Fender Jaguar und zu einer Jazzmaster, vermutlich inspiriert von Johnny Marr.

Verstärkt wurde er von Hiwatt Amps, in Form von Custom 50 Combos. Außerdem ließ er sich von The GigRig ein umfangreiches Pedalboard mit MIDI-Switcher bauen, das er aber hauptsächlich im Studio spielte. Live vertraut er weiterhin seinem Custom-MIDI-Controller und platziert auf seinem Pedalbord alte Bekannte und immer wieder neu entdeckte Effektgeräte: Ein Boss PN-2 Tremolo/Pan, das SIB Echodrive, mal ein Empress Echosystem und ein Strymon Mobius, Strymon Timeline, Boss GE-7 EQ, Boss DD-3, Cornish SS-2, Kingsley Page Boost und einen Keeley Compressor. Er braucht auf der Bühne ausreichen Abstand zwischen den Fußschaltern, damit er sie schalten kann, ohne hinzusehen.

Was brauche ich für den Oasis-Gitarren-Sound?

Auch wenn Noel seine Gitarren immer wieder gewechselt hat, ist die Grundformel für seinen Sound doch relativ simpel. Man braucht eine E-Gitarre mit Gibson-Mensur und Humbuckern. Dazu einen guten Clean-Sound und einen verzerrten Sound. Mit diesen simplen Zutaten, die auch derart flexibel sind, dass man damit viele klassische Rock-Sounds spielen kann, kommt man dem Sound schon ziemlich nah. Solo-Boost und ein Delay können in den Lead-Passagen hilfreich sein. Mit einer Les Paul und einem flexiblen Modeler oder zweikanaligem Röhren-Amp ist man also recht gut beraten. Es sind wahrscheinlich aber vor allem seine Spieltechnik und die Attitüde, die seinem Spiel Charakter geben. Und er hat definitiv einen Sound, den man bei den ersten Akkorden bereits erkennt und der insbesondere Live eine Kraft und Energie versprüht, die mitreißt.